Attack on Titan Final Season Part 3 divisera ses épisodes en deux parties

Il vient d’être confirmé que la dernière partie de l’anime de »L’attaque des Titans »sera divisé en deux parties. Selon de nouveaux rapports de croustillantl’arc final » Attack on Titan Final Season Part 3 » sera présenté en première le 4 mars, avec sa seconde moitié en première plus tard en 2023.

La troisième partie de la dernière saison de l’anime a été annoncée en avril 2022, après la première du dernier épisode de la partie 2. L’anime a rattrapé le chapitre 130 du manga original, laissant la série avec un total de 9 chapitres à adapter à la petit écran.

De nombreux fans se demandent comment l’anime » Attack on Titan » se terminera, après que la fin du manga ait été largement critiquée, provoquant le créateur, hajime isayama lancera une seconde fin.

» Attack on Titan » a été créé en 2013, devenant rapidement un anime classique qui a aimé des millions de téléspectateurs. La série raconte l’histoire d’un monde dans lequel l’humanité vit derrière des murs massifs qui protègent ses villes des géants errants et des cannibales connus sous le nom de Titans.

L’intrigue est centrée sur Eren Yeager, un jeune homme qui est enlevé à sa famille et à son domicile par l’un des Titans à un âge précoce, ce qui l’amène à jurer de se venger et à vouloir combattre la menace des Titans à tout prix.

Lors de l’événement Anime NYC 2022, les fans ont demandé à Isayama s’il savait comment il voulait que la série se termine depuis le début. Isayama a répondu qu’il avait des doutes sur la fin qu’il avait donnée à » Attack on Titan » et a déclaré: « J’ai toujours des problèmes avec ce point. Je suis vraiment désolé. »

L’auteur a même déclaré avoir souffert de la réaction des fans à la fin du manga. « Avec des sentiments forts, j’ai été déprimé pendant longtemps jusqu’à hier, lorsque j’ai rencontré les fans lors de la signature. Les fans m’ont dit que la fin était géniale et qu’ils l’ont adorée, et cela m’a rendu heureux, et venir à New York était un grande expérience pour moi. moi », a-t-il déclaré.

» Attack on Titan Final Season Part 3 » commencera à diffuser ses épisodes le 4 mars.