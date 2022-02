Attack on Titan est classé meilleur anime aux Crunchyroll Awards 2022

La plus grande plateforme de streaming en termes de productions d’anime, Crunchyrollvient d’annoncer les gagnants du Crunchy Roll Anime Awards 2022. Le concours régit leur choix grâce à une combinaison de votes d’utilisateurs ainsi qu’à un panel de juges internationaux spécialisés dans l’animation. Selon Crunchyroll, un total de 17 millions de fans de 200 régions différentes ont voté pour leur émission préférée cette année, le plus grand nombre de votes provenant du Brésil, du Mexique, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Le prix convoité de l’anime de l’année lui a valu »L’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 1 »le début de la fin de la série populaire sur les titans était le produit préféré du public pour ses scènes impressionnantes et son grand développement de personnage, remportant également le prix du meilleur antagoniste pour le personnage d’Eren Jaeger et de la meilleure ouverture.

Un autre des favoris du public en raison de sa popularité remarquable ces dernières années, « Tueur de démons : Kimetsu No Yaiba »a remporté un nombre considérable de récompenses pour sa cassette »Infinite Train Arc », remportant les prix de la meilleure animation, de la meilleure fin, du meilleur film, obtenant même un prix pour le doublage latin de Irwin Daayan, qui a prêté sa voix à Rengoku. D’autre part, jujutsu kaisenl’un des anime qui est devenu célèbre depuis sa première l’année dernière, a remporté pour sa première saison le meilleur combat, la meilleure conception de personnage et la meilleure action. L’exorciste sacrificiel de la série, Nobara Kugisaki, a également reçu le prix de la meilleure fille. .

L’une des surprises les plus notables a été les prix décernés à »ODDTAXI » pour le meilleur acteur principal et le meilleur réalisateur, car bien que la série sur un chauffeur de taxi morse ait reçu des éloges critiques presque unanimes lors de sa première en avril, beaucoup s’attendaient à ce qu’elle perde dans la compétition votée par les utilisateurs contre d’autres anime plus réussis sur le plan commercial.

Crunchyroll a publié une vidéo présentant tous les lauréats 2022 :