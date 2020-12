« Attack On Titan »: Eren Jaeger apparaît enfin dans le nouveau chapitre

Dans le cadre du lancement du nouveau chapitre de la quatrième saison de la dernière saison « Attack On Titan », nous vous expliquons les points clés de l’épisode et l’apparition surprise de Eren Jaeger dans la île de Marley.. (SPOILERS À VENIR)

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nouvelle offre Xbox Game Pass trop belle pour être vraie

Le chapitre commence par Reiner Braun se souvenant de son enfance sur l’île de Marley, être un eldien. Avec des aspirations à être comme l’un des autres de Marley pour pouvoir avoir la reconnaissance de son père, puisque sa mère étant une Eldienne et son père de Marley, il l’a abandonné comme un enfant et lui a fait savoir qu’il le détestait pour le simple fait d’appartenir à une race de « démons ».

Nous avons regardé de très près la première opération pour tenter d’obtenir l’île paradis, où ils ont envoyé à la subdivision « Guerriers » de eldiens; Une partie de l’armée de Marley qui se transforme en Titans blindés, femelles, bêtes, mâchoires et colossaux pour détruire l’île de l’intérieur et obtenir le titan fondateur, En elle, on voyait l’amitié grandissante que Reiner avait pu obtenir avec l’équipe de reconnaissance, culminant ces scènes avec Reiner sur le point de faire quelque chose d’impardonnable.

Cependant, quand il était sur le point d’appuyer sur la détente, Falco frappe le mur d’à côté sans remarquer la présence de Reiner, lui rappelant lui et ses souhaits de devenir un guerrier., Reiner se rend compte que Falco a encore de l’espoir et qu’il doit le protéger à tout prix de cet enfer d’être un guerrier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un ancien employé de Lucasfilm dissipe la confusion entre «The Mandalorian» et «The Book of Boba Fett»

Falco il s’éloigne de l’endroit où se trouvait Reiner sans se rendre compte de ce qui s’est passé, s’approchant de l’hôpital de la ville; rencontre un « Fou de guerre » Quoi Je n’avais pas de jambe, L’ami de Falco a commencé à donner un discours sur le fait d’être un guerrier et sur la guerre, se réjouissant du malheur de Falco d’avoir la possibilité de ne pas suivre les traces d’un guerrier parce que sa vie serait trop écourtée.

Cette sans abri n’est pas une autre personne mais la même Eren Jaeger, avec des plans inconnus, infiltrés et prêts à faire le premier pas pour la dernière grande bataille qu’ils ont eue dans le Île de Pardis il y a 5 ans…

Ne manquez pas le prochain épisode de Dernière saison « Attack On Titan » tous les dimanches.