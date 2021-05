Qu’est-ce qui se passe pour les fans? Cela fait longtemps et l’attente n’est pas encore terminée. L’attaque sur l’anime Titan n’a pas encore atteint sa fin. Si vous n’avez toujours pas entendu ou vu de spoilers, cet article est spécifiquement pour. Félicitations au fait de l’avoir fait pour tous les spoilers et mèmes sur Internet. Vos efforts n’ont pas été vains. Mais permettez-nous de vous avertir que la toute fin de cet article contiendra des spoilers d’Attack on Titan Episode 76. Pour en revenir au sujet, dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il y a à savoir sur «Attack on Titan Episode 76 , «The Titan Battle» – Date de sortie confirmée? »

L’attaque des titans épisode 76

Attack on Titan anime a dépassé plusieurs animes et s’est classé en tête de la liste des épisodes de séries les mieux notés d’IMDB. La croissance de cet anime est tout simplement insensée et incommensurable par rapport à n’importe quel anime là-bas. Croyez-moi quand je dis cela, il n’y aura jamais d’anime qui vous fera pleurer, crier, rire et vous battre comme Attack on Titan.

Après avoir lu le manga, nous pouvons vous assurer que vous êtes prêt à faire un tour qui changera votre façon de voir l’anime pour toujours. Vos standards vont littéralement traverser le toit après avoir vu ce qu’Isayama avait prévu 11 ans auparavant. Attack on Titan Episode 76 spécifiquement aura beaucoup de réactions mitigées alors que les 2 titans monstrueux s’affronteront (Attack Titan Vs Armored Titan).

Recommandé: Pourquoi Eren a-t-il ri de la mort de Sasha dans l’attaque sur Titan Manga et Anime?

Attack on Titan Episode 76 Date de sortie

Si vous n’avez toujours pas lu le manga, vous êtes dans un voyage qui change votre vie. Mais compte tenu du nombre de spoilers qui circulent déjà sur Internet, il deviendra de plus en plus difficile de s’en éloigner vers la fin. Les mèmes / modifications tels que « ne peut pas attendre que cette scène soit animée » captureront certainement votre attention et gâcheront inconsciemment l’intrigue principale pour vous.

La date de sortie officielle de l’épisode 76 d’Attack on Titan n’a encore été annoncée par aucun responsable ni par l’équipe de production. Pour le moment, la seule nouvelle que nous avons est que la deuxième partie d’Attack on Titan sortira cet hiver. Mais qu’est ce que ça veut dire? au Japon, l’hiver dure de décembre 2021 à mars 2022. Le mois exact n’est pas encore annoncé, mais la patience est la clé car nous pourrions recevoir un épisode OVA entre les deux.

Recommandé: Eren’s Death, Will Eren Die in Attack on Titan – Ymir’s Curse

Que se passe-t-il ensuite dans l’épisode 76 d’Aot?

Remarque: le contenu suivant contient des spoilers majeurs tirés des événements survenus dans le manga. Si vous êtes dérangé par les spoilers et que vous souhaitez rester à l’écart d’eux, nous vous prions de bien vouloir ignorer cette partie de l’article.

Attack on Titan Episode 76 mettra en vedette Eren affrontant Reiner afin de rencontrer son frère et de commencer le grondement. Reiner est déterminé à voler seul le titan fondateur pour venger tous ses camarades et citoyens tombés au combat. Le titan de charrette, le titan de mâchoire et le titan en armure s’associent sur Eren pour capturer les pouvoirs du titan fondateur et empêcher finalement le grondement de se produire. Ces événements peuvent également avoir lieu dans les chapitres suivants en fonction de la vitesse à laquelle MAPPA peut les animer. Indépendamment de tout, Attack on Titan sera certainement l’un des meilleurs anime de tous les temps.

Attack on Titan Episode 76 – Dernières mises à jour!

TV ア ニ メ 「進 撃 の 巨人」 La saison finale

第 76 話 「断 罪」

NHK 総 合 に て 今冬 放送 予 定! https: //t.co/7WnFKvhw2C#shingeki pic.twitter.com/KLiKggnKpV – ア ニ メ 「進 撃 の 巨人」 公式 ア カ ウ ン ト (@anime_shingeki) 28 mars 2021

Malheureusement, nous n’avons reçu aucune dernière mise à jour concernant la date de sortie d’Attack on Titan Episode 76. Mais si nous devions spéculer, nous pouvons nous attendre à une forme de spéculation ou d’annonce de la part de l’équipe de production vers octobre 2021. Pour plus d’informations, assurez-vous de rester à jour avec nous à 45Secondes.fr.

Pour toutes les informations concernant Attack on Titan, cliquez ici.