Attack On Titan: Epilogue répond à une grande question sur Mikasa

L’attaque des Titans a répondu à une excellente question sur Mickasa Ackerman dans la version spéciale de l’épilogue de son dernier chapitre.

Des pages supplémentaires du dernier chapitre d’Attack On Titan sont apparues sur Internet, révélant comment Isayama voulait une meilleure fin. Une de ces pages supplémentaires répond enfin à une question importante sur les maux de tête de Mikasa, car elle semblait en avoir quand elle a résonné avec les pensées d’Eren lors de l’utilisation du Fondateur de Titan.

Dans la version originale du dernier chapitre d’Attack On Titan, Eren Il a expliqué que le rôle crucial de Mikasa dans tout était dû à Ymir. Ymir aimé le roi fritz et ne pouvait donc pas faire ce qui était nécessaire pour mettre fin au pouvoir des Titans une fois pour toutes.

Se voyant dans ce combat romantique au sein de Mikasa, les deux avaient forgé un lien quand Ymir a décidé que Mikasa serait celui qui les sauverait tous. Mikasa peut alors le confirmer par elle-même dans le nouveau matériel.

Dans des pages supplémentaires, Mikasa rencontre la silhouette d’Ymir. Elle confirme qu’Ymir est celle qui a regardé dans son esprit et explique à quel point l’amour d’Ymir a dû se sentir comme un cauchemar sans fin.

Donc, bien que cela remplisse la boîte avec ce petit détail, cette partie supplémentaire de la fin donne à Mikasa une fermeture importante qu’elle n’avait pas dans la version originale.