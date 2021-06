Attack on Titan: Creator révèle le moment impromptu de la finale

Le dernier chapitre de « L’Attaque des Titans » n’a laissé aucun fan de manga indifférent (pour le meilleur ou pour le pire), donc son créateur a offert quelques mots sur l’un de ses moments les plus controversés et que, selon ses mots, c’était complètement improvisé comme il l’a écrit.

Hajime Isayama a partagé via Baidu et Reddit, quelques mots sur le dialogue désormais tristement célèbre dans lequel Eren Jaeger reconnaît qu’il veut que Mikasa soit à ses côtés, notant que c’était quelque chose avec lequel il s’était emporté pendant le processus de dessin des panneaux dans la scène. Inutile de dire que ce moment est devenu un point central des discussions entre les fans.

La séquence en question se déroule avant la bataille finale entre Eren et l’équipe d’Armin, Mikasa et Levi, contre leurs rivaux, dont Reiner Braun et Annie Leonhart. Cependant, en utilisant les pouvoirs du titan fondateur, Eren a effacé ce souvenir de l’esprit d’Armin jusqu’à ce que la bataille soit terminée et qu’Eren soit mort.

Pour la première fois dans toute l’histoire de « L’Attaque des Titans », au cours de la conversation, Eren reconnaît les sentiments qu’il a pour Mikasa, sachant qu’il mourra et qu’il ne pourra jamais être à ses côtés. Le tristement célèbre dialogue « Non, je ne veux pas ça » est celui qu’Eren a crié au moment où Armin a suggéré l’idée que Mikasa devrait continuer sa vie, tomber amoureuse et être heureuse sans Eren.

Beaucoup de fans de « L’Attaque des Titans » ont hésité à accepter ce moment car il contredit l’attitude froide et calculatrice qu’Eren avait présentée jusqu’à ce moment-là, bien que beaucoup de ses partisans aient souligné que cela faisait en fait partie des sentiments réprimés. du personnage.