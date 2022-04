Attack on Titan confirme la poursuite de sa dernière saison

Alors que nous pensions tous que »L’attaque des Titans » cela se terminerait par l’épisode » The Final Season – Part 2 » qui vient de sortir au Japon, il semble que la série ait encore beaucoup à dire, car rien qu’avec la première du chapitre, cela vient d’être confirmé »La dernière saison – Partie 3 » officiellement, avec sa première fenêtre provisoirement ouverte pour 2023.

Une petite bande-annonce a été téléchargée sur Twitter, confirmant que l’anime populaire reviendra pour continuer son histoire, dont très peu d’informations sont connues car la bande-annonce ne montre que plusieurs personnages debout sur ce qui semble être l’empreinte d’un titan.

Cependant, les lecteurs de mangas peuvent avoir une idée de ce que l’anime a en réserve ; Les épisodes de la partie 2 ont atteint environ le chapitre 130 du manga, ce qui signifie qu’il reste neuf chapitres de l’histoire du créateur Hajime Isayama à adapter.

Le manga »Attack on Titan » a été publié dans le magazine Bessatsu Shōnen de Kodansha de septembre 2009 à avril 2021. Il a été bien accueilli par les fans et les critiques dès sa sortie, se vendant à plus de 100 millions d’exemplaires et a remporté de multiples récompenses, dont celle du meilleur Shōnen. Manga aux Kodansha Manga Awards en 2011.

L’histoire d’Isayama se déroule dans un monde post-apocalyptique où les humains se cachent des monstres géants (également appelés titans) dans des villes fortifiées. L’intrigue suit le voyage d’Eren Yeager, un jeune homme qui jure de mettre fin à tous les titans après avoir détruit sa maison et dévoré sa mère. Bien qu’Eren soit certainement l’un des personnages principaux d’Attack on Titan, beaucoup ont affirmé qu’il était passé de héros à méchant au fur et à mesure que l’intrigue se déroulait.

Bien qu’aucun rapport n’ait été donné sur l’équipe créative qui sera en charge de la partie 3, le studio CARTE c’est lui qui est à l’origine de »L’Attaque des Titans : L’ultime saison », il est donc probablement aussi en charge de cette nouvelle partie, avec Yuichiro Hayashi en tant que réalisateur, tout comme la partie 1 et la partie 2.

Dans une récente interview, Hayashi a expliqué ses expériences avec » Attack on Titan: The Final Season », déclarant que « après avoir terminé la partie 1, j’ai continué à diriger la partie 2, et j’avais l’impression de m’être beaucoup plus familiarisé avec ‘Attack on Titan’, donc je pense que j’ai été capable de réaliser plus confortablement. »