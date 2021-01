« Attack On Titan » CG ne ruine pas la dernière saison

La dernière saison de «Attack On Titan» ne sera pas gâchée par son animation CG. Les premiers rapports de la quatrième et dernière saison de « L’attaque des Titans » a commencé à apparaître sur l’utilisation de l’animation 3DCG pour leur propre Titans et de nombreux fans se sont interrogés sur le projet final pendant un moment.

Une réponse claire à la grande utilisation du CG de « Attack On Titan » où le Titan blindé a été libéré, la mâchoire et la bête n’étaient pas si négatives, alors pourquoi certains haineux jettent la série si négativement après le combat de Eren avec le Titan Warhammer?

L’épisode 65 de la série voit Mikasa, Levi et les autres combattants de Paradis s’adresser à Marley, et certains de ses mouvements de manœuvre. 3D sont animés avec CG. Voyez ceci avec le nouveau Attack Titan et Warhammer Titan semblent être une sorte de boule de neige en réponse qui a même poussé certains fans à se battre pour soutenir le travail du Studio MAPPA.

Bien que ces combats de Titan Ils sont une grande attraction de la série, la dernière saison se démarque dans les moments intermédiaires. La dernière saison de « L’attaque des Titans » s’est démarqué pour capturer les plus petits moments jusqu’à présent.

Cependant, nous voulons aussi voir les impacts politiques et sociologiques sur l’univers de « L’attaque des Titans » ensemble. En plus des effets que la pandémie de COVID-19[feminineaurait pu avoir en production, la quatrième saison de « Attack On Titan » fonctionne très bien avec l’utilisation de CG.