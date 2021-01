«Attack On Titan» célèbre son dernier épisode avec Mikasa

« Attack On Titan » célèbre la sortie du dernier épisode avec une illustration spéciale de Mikasa Ackerman. La quatrième et dernière saison bat maintenant son plein alors que Eren et la Legion of Reconnaissance a fait son premier pas contre Marley.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La graine du monde d’Herobrine enfin trouvée dans « Minecraft »

Les premiers épisodes de la saison lentement construits jusqu’à ce point, et maintenant, après une anticipation amusée, tout le groupe de la Légion de reconnaissance est arrivé à la anime et a révélé à quel point ils ont changé au cours des années depuis les événements de la troisième saison.

Tandis que ma maison a fait ses débuts dans l’épisode précédent de la saison, le Épisode 66 de « Attack On Titan » l’a conduite dans un combat encore plus. Pour célébrer que cet épisode et le plus récent de la série ont été un succès auprès des fans, Le directeur de l’animation Takahiko Abiru a partagé une nouvelle illustration de Mikasa via le compte Twitter officiel de « L’attaque des Titans » qui la voit brandir plusieurs Vous jetez des éclairs.

TV ア ニ メ 「進 撃 の 巨人」 La saison finale 第 7 話 (第 66 話) 「強襲」 を ご 視 聴 い た だ い た 皆 様 、 あ り が と う ご ざ い ま し た!

来 週 の 放送 も お 楽 し み に !! Illustration : 阿比 留 隆 彦 (作画 監督)@mountful#shingeki pic.twitter.com/EDR8ztW6UW – ア ニ メ 「進 撃 の 巨人」 公式 ア カ ウ ン ト (@anime_shingeki)

24 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les remboursements «Cyberpunk 2077» ne semblent pas nécessiter de remboursement

ma maison est l’un des nombreux combattants du côté de la Eldiens du conflit qui a fait son retour avec les deux derniers épisodes de la série.

Elle, comme les autres personnages, avait eu un changement image importante au fil des ans depuis la dernière fois que nous l’avons vue.