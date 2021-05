Attack On Titan bat un impressionnant record Guinness

Le manga « Attack on Titan for Giants » de Kodansha détient le record du monde Guinness de la plus grande bande dessinée, mesurant un mètre de haut et 70 cm de large

Le livre est limité à 100 exemplaires et vendu au prix de 165 000 (environ 1 500 € USD) pic.twitter.com/IPOCoKVSyV

25 mai 2021