Attack on Titan a deux personnages basés sur Game of Thrones et Breaking Bad

Le créateur de »L’attaque des Titans », hajime isayama, a récemment révélé qu’il s’était inspiré de séries populaires pour créer deux des personnages les plus emblématiques de son histoire. Selon le mangaka lui-même, Gabi était basé sur le populaire Arya Stark de la série »jeu des trônes » de HBO, tandis que Falco s’est inspiré de » de Jesse PinkmanBreaking Bad ».

Après cela, de nombreux fans ont souligné les similitudes des personnages de manga et d’anime avec ceux de la série, déclarant que les dessins et les personnalités étaient pour la plupart similaires.

Le manga d’Isayama est apparu pour la première fois en septembre 2009 et s’est terminé en avril 2021. L’histoire de « L’attaque des Titans » suit un monde post-apocalyptique où les humains se cachent de gigantesques créatures connues sous le nom de Titans dans certaines villes fortifiées.

» Attack on Titan » est l’une des séries de mangas les plus populaires de tous les temps, se vendant à plus de 120 millions d’exemplaires dans le monde, se classant dans le manga le plus vendu avec » Jojo’s Bizarre Adventure ». hirohiko araki et »Bleach » par Tite Kubo.

L’adaptation animée a commencé par witstudio dans ses trois premières saisons, avec MAPPA étant en charge de la dernière saison qui a été divisée en différentes parties. » Attack on Titan: The Final Season – Part 1 » a été créée en décembre 2020 et la partie 2 a fait ses débuts en janvier 2022. » Attack on Titan: The Final Season – Part 3 » devrait sortir en 2023.

L’anime et le manga » Attack on Titan » ont tous deux reçu de nombreuses critiques et remporté de nombreux prix. Aux Crunchyroll Awards, »The Final Season – Part 1 » a remporté l’anime de l’année, le meilleur antagoniste et la meilleure séquence d’ouverture.

Les trois premières saisons adaptées par Wit Studio et la dernière saison par MAPPA sont disponibles sur la plateforme Crunchyroll.