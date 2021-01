Attack on Titan 136 VF: Bessatsu Shōnen fait allusion au scénario, à la dernière guerre des Titans au chapitre 137

Attack on Titan a été sur une longue pause entre les chapitres 135 et 136. La déception pour les amateurs de manga à travers le monde est logique car la guerre finale de Titan a déjà commencé, puis Attack on Titan a fait une longue pause. Lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez voir dans le chapitre 136.

Attack on Titan Chapitre 136 peut voir de nombreux virages et rebondissements. Levi pouvait à peine bouger avec sa blessure à la jambe, tandis qu’un Titan à la longue langue emmenait Armin. Zeke et Eren peuvent être présentés dans le prochain chapitre du manga car ils étaient absents du chapitre 135.

Comme nous l’avons dit, la dernière guerre des Titans a déjà commencé et Attack on Titan Chapter 136 continuera avec elle en révélant plus de Titans. Le chapitre 135 couvrait une petite partie de la bataille majeure que les fans s’attendaient à voir apparaître pendant un bon laps de temps.