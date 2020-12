AT&T Boss croit que le streaming est l’avenir, mais les cinémas resteront dans les parages

Au cours de ce qui s’est avéré être l’année la plus difficile de l’histoire des cinémas, le streaming en ligne est devenu la forme de distribution de contenu la plus dominante dans le monde. Le dernier clou dans le cercueil des salles de cinéma semblait être livré par WarnerMedia, qui a récemment annoncé que tous ses films à venir seraient disponibles sur son nouveau service de streaming HBO Max en même temps que leurs sorties en salles. Alors que certains se demandaient si cela allait être une stratégie temporaire, John Stankey, PDG d’AT & T, la société propriétaire de Warner, a confirmé au Washington Post que c’était désormais la nouvelle norme.

Il semble que Stankey ait vu les événements de 2020 se dérouler en ce qui concerne l’industrie du divertissement comme une écriture sur le mur, ce qui indique comment les choses vont se passer à partir de maintenant. Et il est difficile d’argumenter avec son point de vue. L’expérience théâtrale, autrefois considérée comme essentielle, est passée à l’arrière-plan alors que le public découvre la commodité de regarder du nouveau contenu dans le confort de sa maison. Pour Stankey, les études réalisées sur les données existantes en la matière sont assez concluantes.

« Nos données suggèrent qu’un grand nombre de clients ne se sentiront pas à l’aise, même s’ils sont cinéphiles, en faisant cela à tout moment au milieu de [2021]. Nous allons être bien dans la fin de l’année prochaine avant de voir les taux d’infection et la population dans son ensemble gagner la confiance nécessaire pour être plus dynamique dans la société et recommencer à faire des choses comme aller au théâtre pour s’asseoir pour un film de deux heures. Nous pensons donc que cela est approprié pour ce moment et cette circonstance et nous sommes chanceux en tant qu’entreprise d’avoir investi dans une plate-forme de streaming où nous pouvons avoir la possibilité de faire les deux et de laisser les consommateurs choisir. «