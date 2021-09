Atlus ouvre le site du 25e anniversaire de English Persona, promet des « informations sur le jeu »

Atlus a ouvert un site Web en anglais pour le 25e anniversaire de la série Persona, et tout comme son homologue japonais, il y a la promesse d’une « campagne d’un an de septembre 2021 à l’automne 2022 ». Ladite campagne comportera des « annonces passionnantes », y compris des « marchandises du 25e anniversaire, des événements, des collaborations et même des informations sur le jeu ».

Encore une fois, nous savions déjà que cela se produisait lorsque le site japonais a ouvert ses portes en juillet, mais le fait qu’Atlus soit impatient de tout réitérer – sur un nouveau site anglais, rien de moins – suggère que certaines de ces annonces à venir cibleront un public mondial.

Espérons que nous entendrons bientôt plus sur ce que Atlus a en magasin. Alors que nous doutons fortement que tous l’annonce impliquera un nouveau jeu (la mention de « marchandises, événements, collaborations » en dit long), il est juste de supposer qu’il y aura une ou deux révélations pour s’enthousiasmer.

Répartis sur une année entière, cependant? On pourrait attendre encore un moment…