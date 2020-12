Atlantic a refusé de laisser Cordae apparaître sur Royce Da 5’9"Album de

Royce Da 5’9 « a décroché une nomination pour le meilleur album de rap aux Grammys la semaine dernière pour L’allégorie, un projet qu’il a abandonné en février.

Le parolier de Detroit a parlé de l’album lors d’une interview sur PSA Hip-Hop et a déclaré que Cordae [formally YBN Cordae] était censé être sur la coupe « Young World ». Le garçon perdu le rappeur n’est pas apparu sur la chanson, alors Vince Staples a sauté dessus.

Royce a expliqué que le label de Cordae Atlantic avait mis fin à la collaboration parce qu’ils pensaient que Royce était trop vieux pour être avec leur artiste. Royce a 43 ans et Cordae a 23 ans. [Jump to the 26-minute mark.]

« [Vince Staples] a envoyé son couplet le jour dernier parce qu’à l’origine YBN Cordae était là à cet endroit « , expliqua Royce. » Atlantic ne voulait pas éliminer YBN Cordae, alors j’ai dû l’enlever, parce qu’ils ont dit qu’ils voulaient « le garder jeune ». Ces labels, ils sont tellement rattrapés jeunes, jeunes, jeunes, jeunes. De toute évidence, l’enfant voulait le faire, sinon il ne l’aurait pas fait. Alors pourquoi le mettre dans cette position? Et maintenant, l’album est nominé pour un Grammy. Vous ne pensez pas que rétrospectivement, c’était une mauvaise décision de leur part? «

Que pensez-vous du label de Cordae qui l’empêche de collaborer avec Royce en raison de son âge?