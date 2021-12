Atlanta reviendra avec la saison 3 après trois ans d’attente

La série à succès Atlanta revient pour une troisième saison très attendue. La nouvelle arrive après une longue interruption de trois ans de la télévision, selon The Hollywood Reporter. La toute nouvelle troisième saison diffusera les deux premiers épisodes le jeudi 24 mars à 22 h sur FX. Les épisodes seront également diffusés le lendemain sur Hulu.

La série se concentre sur un décrocheur universitaire joué par Donald Glover qui traverse sa vie quotidienne à Atlanta tout en essayant de se racheter aux yeux de son ex-petite amie, qui se trouve être la mère de sa fille. L’histoire montre Glover rebondissant de maison en maison, profitant de sa vie stagnante jusqu’à ce que son cousin commence à devenir une superstar dans le rap. Ce pourrait être sa seule chance de changer sa vie depuis qu’il a abandonné université de Princeton.

La série a remporté cinq Emmy Awards et deux Golden Globes, entre autres distinctions au cours de leurs deux premières saisons. FX diffusera une nouvelle bande-annonce sur ESPN et ABC liste de matchs NBA le jour de Noël.

La troisième saison se déroule entièrement en Europe, et trouve « Earn » (Glover), « Alfred / ‘Paper Boi' » (Brian Tyree Henry), « Darius » (LaKeith Stanfield) et « Van » (Zazie Beetz) au milieu d’une tournée européenne réussie, alors que le groupe navigue dans son nouvel environnement en tant qu’étrangers et lutte pour s’adapter à son nouveau succès. Beaucoup de choses ont changé dans le monde et avec ce groupe depuis la deuxième saison, qui était sous-titrée Atlanta Robbin’ Saison et diffusé en 2018. Au cours des deux premières saisons de l’émission, Atlanta a été nominé pour 22 Emmy Awards et en a remporté 5, dont Meilleur acteur dans une série comique pour Glover.





« Nous sommes ravis d’avoir Atlanta de retour avec une nouvelle saison le 2 mars », a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment, dans une déclaration à Rolling Stone. « Une fois de plus, Donald Glover, les producteurs et les acteurs stellaires ont livré une autre saison signature synonyme de l’excellence qui fait Atlanta tellement bon. »

La pandémie et le calendrier de travail de Glover ont rendu la production de la comédie difficile à planifier, car les saisons 3 et 4 devaient être tournées l’une après l’autre après l’annonce du ramassage de la quatrième saison en août 2019. Atlanta est produit par Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms et Dianne McGunigle. « Atlanta » est produit par Productions FX.

Vous pouvez rattraper votre retard ou vous rafraîchir la mémoire en regardant les deux dernières saisons sur Hulu. Êtes-vous impatient que la toute nouvelle saison arrive enfin?









