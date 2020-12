Atlanta ‘offrira un hommage spécial à Ashley’ Minnie ‘Ross lors de son retour en 2021

Petites femmes: Atlanta revient avec de nouveaux épisodes en janvier 2021. Mais la saison 6 débutera sur une note sombre alors que le casting rend hommage à Ashley «Minnie» Ross, décédée à la suite d’un accident de voiture en avril 2020.

« Little Women: Atlanta » débute le 22 janvier

La nouvelle saison de Petites femmes: Atlanta première le 22 janvier 2021 sur Lifetime. L’émission spéciale de 2 heures commence sur une note positive, comme Shirline «Ms. Juicy ”King Pearson; Minnie; les Tiny Twinz Amanda et Andrea Salinas; Abira Greene; et Tiffany «Monie» Cashette se réunissent pour réaliser leurs rêves sur la scène hip hop d’Atlanta. Ils seront confrontés à des problèmes de santé, à des changements de carrière et à des difficultés relationnelles tout en vivant dans un monde qui s’adresse à des personnes de taille moyenne.

Mais les choses prennent une tournure tragique pour les dames face à la perte soudaine de Minnie, qui a été tuée dans un accident de voiture à 34 ans. Lors de la spéciale de lancement, elles rendront hommage à leur défunte amie. Ils relèveront également les défis de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et s’impliqueront dans les manifestations de Black Lives Matter qui ont balayé les États-Unis après le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Le casting de « Little Women: Atlanta » réagit à la mort de Minnie

Lifetime et la Little Women Family sont profondément attristées d’apprendre la tragique nouvelle du décès soudain d’Ashley Ross, notre bien-aimée «Ms. Minnie. » Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Mme Minnie était un talent incroyable et une partie spéciale de Little Women Atl … pic.twitter.com/GsxLM0pGzn – À vie (@lifetimetv) 28 avril 2020

Dans un super-tease pour la nouvelle saison, il est clair que la mort soudaine de Minnie a frappé les autres membres de la Petites femmes: Atlanta lancer dur.

«Avez-vous pensé à la façon dont ça va se passer sans Minnie maintenant? Monie demande à Juicy. Le couple s’embrasse alors en pleurant.

«Notre amitié comptait beaucoup pour moi parce que nous avons commencé dans le feu, mais nous l’avons traversée ensemble», dit Abira.

Minnie est décédée le 26 avril. Initialement, on croyait que l’accident dans lequel elle était impliquée était un délit de fuite, mais les autorités ont déterminé plus tard qu’elle avait perdu le contrôle de sa voiture, la faisant dévier dans la voie de circulation en sens inverse et s’écraser à la tête. dans un autre véhicule, E! Nouvelles rapportées.

Les amis de Minnie n’arrivent toujours pas à croire qu’elle est partie

Andrea Salina, Ashley «Minnie» Ross et Amanda Salina de Petites femmes: Atlanta | Scott Gries

Depuis la mort de Minnie, de nombreux membres de la distribution la pleurent sur les réseaux sociaux. En octobre, Amanda a partagé une photo d’elle-même visitant la tombe de son amie sur Instagram, avec la légende «Je n’arrive toujours pas à y croire Minnie! Tu nous manques tellement… »

« Dieu sait pourquoi Il vous a fait laisser tant de bons souvenirs derrière moi, mais je le crois pour que nous puissions avoir quelque chose qui nous rappelle toujours que vous êtes parti », a écrit la sœur d’Amanda, Andrea, sur son Instagram. «Ce n’est plus pareil maintenant que tu n’es plus là! Tu nous manques et vous souhaitons un JOYEUX ANNIVERSAIRE au CIEL MON AMOUR !!! »

Petites femmes: Atlanta premières le vendredi 22 janvier à 21 h HE sur Lifetime. De nouveaux épisodes de 90 minutes sont diffusés tous les vendredis à 21 heures, suivis d’un nouvel après-spectacle de 30 minutes, Little Women: Atlanta: non filtré animé par Loni Love.

