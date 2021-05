Atlanta: Donlad Glover lors de la première de la saison 3

Donald Glover, créateur et star de la comédie dramatique à succès « Atlanta », a fourni une fenêtre de sortie estimée pour la troisième saison très attendue de la série. Sorti sur FX en 2016, il raconte l’histoire de Earnest «Earn» Marks (Glover), et de son cousin Alfred (Brian Tyree Henry), connu sous son nom de rappeur Paper Boi.

Tous deux sont toujours impliqués dans toutes sortes de mésaventures étranges et de situations inexplicables mais mémorables sur leur chemin pour réussir dans le monde du rap, même dans lequel Vanessa (Zazzie Beetz), ancienne petite amie d’Earn et Darius (Lakeith Stanfield) sont impliqués. Paper Boi’s meilleur ami.

Suite à l’accueil positif de la critique et du public, «Atlanta a rapidement été renouvelé pour une troisième saison en 2018, à la fin de la saison précédente, avec une quatrième saison annoncée la même année sous la promesse de commencer le tournage début 2020 et avec le possibilité de diffusion en 2021.

La pandémie interrompant toute possibilité de démarrage de la production, Glover a récemment annoncé le début du tournage ces derniers mois et a maintenant fourni une estimation du moment où les nouveaux épisodes seront prêts pour la sortie publique.

A travers son compte Twitter (dans une publication qu’il a ensuite supprimée, et dont l’audio a réussi à être sauvé par certains internautes), Donald Glover assure que la troisième saison d ‘ »Atlanta » arrivera probablement à la télévision début 2022, sans être certain du respect.

Les troisième et quatrième saisons de « Atlanta » ont commencé avec leur tournage simultané, commençant la production à Londres et se poursuivant ensuite à Amsterdam et à Paris. La série reprendra son histoire avec la tournée européenne de Paper Boi avec Earn, ce qui avait déjà été anticipé à la fin de la deuxième saison.