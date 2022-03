Atlanta dévoile la bande-annonce officielle de sa troisième saison

La bande-annonce officielle de la troisième saison de la série comique acclamée a enfin été révélée » Atlantique ». En ne montrant que de petits teasers auparavant, nous pouvions voir que les nouveaux chapitres se dérouleraient en Europe, mais on ne nous avait pas montré comment l’histoire de Paper Boi continuerait.

Après avoir connu la ville d’Atlanta pendant si longtemps et parcouru ses rues, Earn, joué par donald gantierAldred »Paper Boi » Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) et ils vont (Zazie Beetz), ils devront s’adapter à la vie en Europe tout en partant en tournée à l’autre bout du monde, ce qui les conduira à des situations étranges telles que se réveiller avec des inconnus, visiter le quartier rouge et être perdus de vue par l’accent européen particulier.

Vous pourriez également être intéressé par : La saison 2 d’iCarly ramènera Josh Peck.







L’aperçu révèle également certaines images qui, dans le plus pur style « Atlanta », ont vraiment besoin d’un contexte pour être comprises, comme un paon dans un club, une étrange cérémonie religieuse, un gars déguisé en pape poussant un vélo et quelqu’un déguisé en léopard porter un toast.

Même avec la bonne nouvelle qu' »Atlanta » reviendra pour sa troisième saison après 4 ans sans rien savoir de la série, il faudra aussi se dire au revoir bientôt, car la série a déjà été renouvelée pour une quatrième et dernière saison. Donald Glover, créateur de la série, a déclaré que « la mort est naturelle », et qu’il pense qu’elle « se termine parfaitement ».

Vous pourriez également être intéressé par : Cowboy Bebop : John Cho sur l’annulation de la série.

»Atlanta » a été créée en effet en 2016 et est immédiatement devenu célèbre en raison de son humour décalé et de sa narration ambitieuse. Il a été nominé pour d’innombrables prix et a remporté cinq Emmy Awards, dont l’un a fait de Glover le premier homme noir à gagner pour la réalisation exceptionnelle dans une série comique.

La saison 3 de »Atlanta » sera diffusée le 24 mars sur FX et Huluet sa saison 4 devrait être diffusée fin 2022.