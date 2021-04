Athlétique vs FC Barcelone! Horaire et où regarder le match

L’Athletic Bilbao et le FC Barcelone se retrouveront ce samedi en finale de la Copa del Rey 2021. Faites attention à nos prévisions particulières dans FIFA 21.

Il semble que le vieux Nasti ait maîtrisé les prévisions. Cela a commencé avec Madrid contre Barça la semaine dernière et était plus ou moins juste. Pas exactement le résultat, mais le Real Madrid gagnerait EL CLÁSICO.

Aujourd’hui est le jour pour prédire la finale de la Copa del Rey 2021 dans laquelle l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone s’affronteront. L’Athletic Club vient de perdre la finale de la Copa del Rey 2020 face à la Real Sociedad. Le Barça de la même manière, vient de sa défaite en Liga, c’est pourquoi les deux équipes vont tout donner dans cette finale de la Copa del Rey 2021, qui leur servira également la victoire et le titre comme un bon coup de pouce au moral.

La finale de cette coupe aura lieu le 17 avril à 21h30 en Espagne (20h30 aux Canaries). Le match se jouera au stade La Cartuja, Séville.

Annonce des deux équipes:

Athletic Bilbao

-Gardiens de but: Unai Simón, Jokin Ezkieta et Iago Herrerín.

-Défenses: Íñigo Martínez, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Íñigo Lekue, Yuri Berchiche, Ander Capa et Mikel Balenziaga.

– Milieux: Mikel Vesga, Unai López, Iker Muniaín, Álex Berenguer, Dani García, Oihan Sancet, Ibai Gómez, Óscar De Marcos, Iñigo Vicente, Unai Vencedor et Jon Morcillo.

-Avants: Iñaki Williams, Raúl García et Asier Villalibre.

FC Barcelona

– Gardiens de but: Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas et Neto (sans congé médical).

-Défenses: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Óscar Mingueza, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Samuel Umtiti et Junior Firpo.

– Milieux de terrain: Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Pedri González, Francisco Trincão, Matheus Fernandes et Ilaix Moriba.

-Avants: Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Ansu Fati (sans décharge médicale) et Antoine Griezmann.