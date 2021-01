Ateliers pour travailler. Opel à portée de clic et livraison à domicile

Alors que les Portugais sont à nouveau soumis à des règles strictes de confinement, Opel Portugal a décidé de suivre les traces d’autres marques et de renforcer le contact en ligne avec les clients. À savoir, fournir des outils qui vous permettent de choisir, comparer, réserver, acheter et planifier la livraison de voiture à domicile.

Avec les concessionnaires automobiles à huis clos, également pour contribuer au renforcement de la santé publique, la filiale portugaise d’Opel cherche à maintenir ouverts les canaux de communication avec les clients, via des outils en ligne. Et, plus précisément, sur le site officiel de la marque, www.opel.pt.

Dans l’adresse en ligne de la marque Rüsselsheim, il est ainsi possible non seulement de consulter l’ensemble de l’offre de la marque, y compris les nouvelles propositions électriques et électrifiées, mais aussi d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’achat d’une voiture.

Selon Opel Portugal, toute personne souhaitant acheter une voiture pour une livraison immédiate peut accéder à la plateforme Opel Stock Web Store, le plus grand «showroom» de la marque, où plus de 700 véhicules sont disponibles.

De là, le client n’a plus qu’à sélectionner la voiture désirée et réserver le véhicule, tout en bénéficiant également des meilleures promotions en vigueur à l’heure actuelle.

Quant aux clients possédant des véhicules de dépannage, ils pourront également l’évaluer sur le site Web de Retoma Opel.

Les ateliers continuent de fonctionner

Enfin, Opel rappelle également que, malgré la fermeture des showrooms, les ateliers du réseau officiel de concessionnaires sont toujours ouverts et en activité, avec des horaires normaux. Recevoir des rendez-vous, à la fois par téléphone et en ligne.

En plus de cela, les ateliers du réseau officiel de concessionnaires proposent également un service de collecte et de livraison des véhicules à domicile, en fonction uniquement de la disponibilité des équipes.

