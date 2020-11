Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy présente son système de combat vidéo

Après avoir obtenu un grand succès et de très bonnes ventes avec son dernier opus, la développeur COMME a décidé de créer Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète, une suite qui compte déjà une bonne poignée d’adeptes en Occident. Il y a quelques jours, nous avons reçu plusieurs minutes de jeu du titre, mais maintenant nous avons un nouveau vidéo centré sur système de combat.

Comme expliqué dans la bande-annonce de gameplay en question, la société japonaise s’efforce d’améliorer l’expérience du jeu de travail précédent. Atelier Ryza 2 offrira un système de combat en temps réel plus excitant, la possibilité de contrôler tous les membres de l’équipe en même temps et même un plus grand nombre de combos de groupe qui découlent de la parfaite coordination entre guerriers.

L’utilisation d’objets au milieu du combat est également un aspect important qui subira des modifications, puisque dans cette suite plusieurs éléments peuvent être utilisés l’un après l’autre. Et enfin, la vidéo montre un petit aperçu des nouvelles attaques finales « Fatal Drive », ce qui sera crucial pour éliminer les ennemis les plus puissants.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète Il sera mis en vente au Japon à partir du lendemain 3 décembre pour PlayStation 4, PC, Nintendo Switch et PlayStation 5. Pour le marché occidental, les acteurs nord-américains pourront s’en procurer 26 janvier 2021tandis que les Européens devront attendre 29 du même mois.

