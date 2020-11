Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy montre son mode photo et plus de mécanismes dans un nouveau gameplay

Il y a un peu plus d’une semaine, COMME Oui Koei Tecmo a révélé de nombreux détails sur plusieurs des principaux mécanismes de Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète. La décoration de l’atelier ou du bébé de Puni a été montrée dans plusieurs images, mais cette fois, elles sont affichées dans un nouvelle bande-annonce de gameplay.

Dans la vidéo en question, les deux entreprises voulaient se concentrer sur l’enseignement de la Mode photo du jeu, qui permettra d’immortaliser les meilleurs moments de l’aventure de Ryza et de ses amis. Grâce à grand nombre de poseOui à filtres d’image et pour beaucoup plus d’options d’édition, il sera possible de créer des cartes postales qui prétendent être des images promotionnelles de l’œuvre elle-même.

D’autres mécanismes expliqués dans la bande-annonce sont Le bébé de Puni et la Décoration d’atelier de Ryza. Le premier permettra d’accueillir ces adorables créatures pour aider la protagoniste dans son voyage, en effectuant des missions d’expédition et trouver des matériaux pour elle. Dans le second, et comme d’habitude dans la saga, vous pouvez décorer l’intérieur de l’atelier à votre guise; De plus, Ryza pourra utiliser ses capacités pour créer des meubles qui affectent le climat du monde extérieur, entre autres choses.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète sera mis en vente en Europe à partir du jour 29 janvier 2021, tant pour PC comme pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PlayStation 5. On se souvient aussi qu’ils arriveront dans notre pays plusieurs éditions spéciales du titre et même un Season Pass.

