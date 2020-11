Atelier Ryza 2: GUST donne de nouveaux détails sur les personnages, la mécanique, les éditions spéciales et plus

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète est une suite qui suscite beaucoup d’attentes parmi les fans du genre JRPG, en particulier de tous ceux qui ont apprécié la tranche précédente. Pour augmenter encore l’attente générale, COMME partagé nouveaux détails (rassemblé par Gematsu) à propos de certains des systèmes utilisable dans l’Atelier, a confirmé le retour de deux caractères secondaires et a révélé plus d’informations sur le Passe de saison et les contenu des éditions spéciales du jeu qui atteindra l’Occident.

Mécanique

Élevage de punis: Dans cet épisode, le bon vieux Ryza pourra explorer en compagnie des créatures Puni, les plus emblématiques de la saga. Grâce à ce système d’élevage, le protagoniste pourra les mettre à niveau et les envoyer collecter du matériel lors de missions d’expédition. Plus leur niveau est élevé, plus ils ont de chances de trouver des objets rares.

Décoration d’atelier: Comme d’habitude dans la série, les joueurs peuvent utiliser divers objets pour décorer les intérieurs de l’Atelier. De plus, les capacités de Ryza peuvent être utilisées pour que certains meubles présentent des avantages ou des changements dans le monde extérieur, comme la possibilité de le rendre ensoleillé.

Personnages secondaires

Tige Vollmer: C’est le professeur de Ryza, qui lui a enseigné l’alchimie trois ans avant les événements de cet épisode. Il continue de parcourir le monde en compagnie de Lila et rencontrera le groupe de sa paroisse plus d’une fois au cours de l’aventure.

Lila Decyrus: Une femme qui appartient à la même race oren que Serri et qui a été professeur de Carême il y a trois ans. À ce jour, il continue de voyager avec Empel, mais on ne sait pas quelle sera sa réaction lorsqu’il rencontrera à nouveau son élève.

Season Pass et éditions spéciales

Passe de saison: Tous ceux qui décident de l’acheter auront accès à 12 packs de contenu téléchargeables qui comprendront plusieurs costumes pour Ryza, tels que des maillots de bain. Il proposera également un pack avec l’OST, plus de recettes et deux nouvelles zones: Flame Sun Island et Keldorah Castle.

Édition Digitale DeluxeIl comprendra le jeu de base, des vêtements supplémentaires et des zones de collecte, et même divers packs de gemmes et d’objets. Tous les objets En jeu très utile.

Edition ultime: Offrira le même contenu que l’édition numérique Deluxe, désormais plus ancienne, comprendra le Season Pass et un costume exclusif pour Ryza.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète sera en vente au Japon à partir du jour 3 décembre pour PlayStation 4, PC, Nintendo Switch et PlayStation 5. Pour le marché occidental, les acteurs nord-américains pourront s’en procurer 26 janvier 2021tandis que les Européens devront attendre 29 du même mois.

