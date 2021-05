ASUS ZenFone 8: enfin un produit phare à part entière qui n’est pas un géant

Nous savions déjà ce qui était nouveau de la République des Jeux (ROG) d’ASUS pour cette année avec l’ASU ROG Phone 5, mais il restait à savoir ce qui attendait ceux qui recherchent quelque chose de plus conventionnel au niveau du design, mais sans renoncer aux performances les plus modernes. Et enfin aujourd’hui, la marque taïwanaise a dévoilé ses mobiles vedettes de 2021, étant le nouveau ASUS ZenFone 8 un mobile qui cherche à se démarquer par ses dimensions.

À l’heure actuelle, il est difficile de voir un mobile plutôt petit ou compact dans le haut de gamme plus ambitieux, en partie parce que de bons appareils photo et batterie ont tendance à impliquer plus de volume. Chez ASUS, ils ont voulu aller vers une formule plus dans le style du Samsung Galaxy S21, afin qu’il aspire au maximum des spécifications sans négliger l’intégration du dernier processeur Qualcomm ou une bonne dose de RAM.

Fiche technique ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 Dimensions et poids 148 x 68,5 x 8,9 mm

169 grammes Écran Samsung E4 AMOLED 5,9 pouces

FullHD + (2 400 x 1 080 px)

20: 9, 445 ppp, 120 Hz, 240 Hz tactile

Contraste 1000000: 1

Corning Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 6/8/16 LPDDR5 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 Caméras arrière SONY IMX686 64 MP

OIS, f / 1.8, 2×1 OCL PDAF

UGA SONY IMX363 12 MP

113º, double PDAF, macro Caméra frontale Sony IMX663 12 MP

f / 2.45, double PDAF, jusqu’à 4K / 30 ips Tambours Android 11 avec ZenUI 8 Système opératif 4000 mAh + 30 W de charge rapide Connectivité WiFi 6, 6E, 2×2 MIMO

Tri-bande 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Bluetooth 5.2 (EDR + A2DP) et HFP + AVRCP + HID + PAN + OPP

Codec audio Bluetooth LDAC + Qualcomm® aptX, aptX HD, aptX Adaptive + AAC Autres Stéréo, Dirac HD, zoom audio OZO

triple microphone pour annulation, IP68 Prix texte

Un retour au monde sous 6 pouces

Parler du design dans ce nouveau mobile est plus important en raison de ses dimensions que de son esthétique. En fait, c’est un mobile assez discret, très dans le style du Pixel 4a, sans tomber dans des dégradés saisissants et des modules exagérés. En fait, on voit que c’est un mobile avec seulement deux caméras arrière, quelque chose qui en soi ne doit pas être petit, mais qui attire sans aucun doute l’attention dans un nouveau mobile.

Il a un arrière discret, avec la marque sérigraphiée de manière centrée, le module dans un coin et une finition mate. L’écran est plat et intègre le lecteur d’empreintes digitales, plaçant la caméra frontale dans un trou dans le coin gauche.

La diagonale est un peu moins de 6 pouces. C’est un panel de 5,9 pouces avec résolution FullHD +, 2 400 x 1 080 pixels et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Il a une mini-prise audio sur le bord supérieur et c’est le premier ZenFone avec la certification de résistance IP68.

De petite taille, grande en RAM

Comme nous l’avons dit, chez ASUS, ils cherchent à avoir un haut de gamme adapté à ceux qui ne veulent pas de gros mobiles au sein d’Android et pour cela, ASUS intègre le Qualcomm Snapdragon 888, accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5. Il existe deux options de stockage de 128 et 256 Go UFS 3.1.

Bien entendu, la difficulté vient lorsqu’il s’agit d’intégrer des composants tels que la batterie ou les systèmes de dissipation thermique. À cet égard, ASUS a expliqué avoir développé une nouvelle technologie de carte mère avec interposer, de sorte qu’ils ont pu le diviser sans que les composants soient isolés et le placer dans un espace plus restreint.

De son côté, la batterie reste en 4 000 mAh, un chiffre qui sur le papier n’est plus parmi les plus importants, mais c’est plus que ce que nous avons vu dans le Pixel 4a (pesant également plus) et le même que dans le Samsung Galaxy S21 (cela étant un peu plus grand). La charge rapide est de 30 watts et Android 11 est habillé en ZenUI 8, qui intègre un nouveau mode à une main pour régler la hauteur du haut de la fenêtre (très similaire à l’accessibilité d’iOS, mais avec un peu plus de possibilité de configuration) .

Se référant à double caméra arrière, dans ce mobile, nous voyons un pari sur une caméra principale avec un capteur haute résolution et un grand angle. Selon les termes d’ASUS, opter pour un téléobjectif impliquait de consacrer un espace qu’ils ont utilisé pour d’autres aspects, selon eux, priorité (comme la batterie ou la connectivité) et ils ont préféré ne pas ajouter d’autres caméras d’utilisation douteuse (merci, ASUS).

Capteur Sony IMX686 64 mégapixels (1 / 1,7 pouces, 0,8 μm pixels, 1,6 μm avec Quad Bayer) avec stabilisation optique de l’image. Technologie de regroupement de pixels Quad Bayer, objectif à ouverture f / 1,8 avec champ de vision de 78,3 degrés. 26,6 millimètres équivalent. Vidéo jusqu’à 8K à 30 ips.

Capteur Sony IMX363 (1 / 2,55 pouces, 1,4 μm pixels). Objectif grand angle avec champ de 113 degrés et ouverture f / 2,2, double PDAF et correction de l’objectif. Prend en charge la prise de vue macro et enregistre jusqu’à 4K à 60 ips. Équivalent de 14,3 millimètres.

Caméra frontale: capteur Sony IMX663 12 mégapixels (1 / 2,93 pouces, pixels 1,22 μm) avec objectif à ouverture f / 2,45. Enregistrement jusqu’à 4K à 30 ips.

La caméra frontale introduit un capteur Sony que nous n’avons pas encore vu dans un autre mobile et enregistre jusqu’à 4K, comme le grand angle. Le principal atteint 8K et ils ont appliqué certaines modifications à l’application de l’appareil photo, telles que le scanner de documents, le niveau ou l’enregistrement des paramètres du mode Pro.

L’ASUS ZenFone 8 prend également en charge le WiFi 6 et dispose de Bluetooth 5.2. En outre, ils conservent le paramètre Dirac pour l’audio, en parlant de son stéréo.

Prix ​​et disponibilité ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 sera disponible à partir de 599 euros avec les paramètres suivants:

6 Go de RAM + 128 Go

8 Go de RAM + 128 Go

8 Go de RAM + 256 Go

16 Go de RAM + 256 Go

Nous ajouterons plus d’informations dès que la marque les fournira. L’ASUS ZenFone 8 sera disponible en blanc ou en noir.