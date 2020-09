ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight et ZenBook Pro 15 – Plus mince et plus léger, maintenant avec des processeurs Intel Core de 11e génération

ASUS a renouvelé les modèles les plus emblématiques de la famille ZenBook. Ces ordinateurs portables se caractérisent par une conception soignée, un châssis très compact qui cherche à garder le poids et le volume sous contrôle, et aussi par incorporer un ScreenPad, qui n’est rien de plus qu’un écran tactile couleur secondaire intégré au pavé tactile. Ces poinçons sont toujours présents dans les équipements que cette marque vient de sortir, mais tous intègrent également des nouveautés juteuses.

Le plus frappant est que presque tous parient sur des microprocesseurs Intel Core de 11e génération qu’Intel vient de présenter (le seul qui intègre un processeur Intel Core de 10e génération est le ZenBook Pro 15). De plus, ASUS a affiné sa conception et sa construction pour les rendre tous plus compacts et plus légers, ce qui a fait que les cadres de certains ordinateurs sont essentiellement des témoignages. Il existe également des améliorations dans les affichages, les graphiques et la connectivité, ce qui montre que ces nouveaux ZenBook font un pas en avant important par rapport à leurs prédécesseurs.

ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight et ZenBook Pro 15: Spécifications techniques

Les microprocesseurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Iris Xe jouent un rôle de premier plan dans la configuration de ces nouveaux ZenBooks, mais ils ne sont en aucun cas la seule nouveauté intéressante. Comme vous pouvez le voir dans le tableau que nous publions sous ces lignes, l’une d’elles, le modèle ZenBook Pro 15, intègre un écran OLED avec une résolution 4K UHD conçu pour les utilisateurs à la recherche d’une machine de création de contenu. Les écrans des deux autres ZenBook sont LCD IPS, mais celui du ZenBook S est particulièrement frappant non seulement pour sa résolution de 3,3K; Il se distingue également par son format d’image 3: 2.

Si nous nous en tenons à la mémoire principale et au stockage secondaire, ces machines sont bien servies. Tous peuvent intégrer un maximum de 16 Go de RAM, ainsi que jusqu’à 1 To de stockage SSD avec interface PCIe 3.0 x4 (le ZenBook Pro 15 peut également intégrer un disque dur mécanique classique). Et en ce qui concerne la connectivité, ils implémentent tous la norme Wi-Fi 6, bien que seuls les deux qui reposent sur des processeurs Intel Core de 11e génération aient des liens Thunderbolt 4 (le ZenBook Pro 15 a des liens Thunderbolt 3).

ASUS ZENBOOK S ASUS ZENBOOK 14 ULTRALIGHT ASUS ZENBOOK PRO 15 ÉCRAN Écran LCD NanoEdge 3,3K IPS 13,9 pouces avec validation PANTONE et format d’image 3: 2 Écran LCD NanoEdge Full HD IPS 14 pouces au format 16: 9 OLED 4K UHD de 15,6 pouces avec format d’image 16: 9 et couverture DCI-P3 à 100% RÉSOLUTION 3300 x 2200 points 1 920 x 1 080 points 3 840 x 2 160 points PROCESSEUR Intel Core i7 de 11e génération Intel Core i7 de 11e génération Intel Core i7 de 10e génération MÉMOIRE PRINCIPALE Jusqu’à 16 Go Jusqu’à 16 Go Jusqu’à 16 Go GRAPHIQUE Intel Iris Xe Intel Iris Xe ou NVIDIA GeForce MX450 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti STOCKAGE SECONDAIRE Jusqu’à 1 To SSD PCIe 3.0 x4 Jusqu’à 1 To SSD PCIe 3.0 x4 Jusqu’à 1 To SSD PCIe 3.0 x4 + disque dur mécanique en option CONNECTIVITÉ 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.0 et 1 x micro-SD 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.0 et 1 x micro-SD Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, prise audio et lecteur de carte SD CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 AUTONOMIE Jusqu’à 12 heures (67 Wh) Non disponible Batterie 96 Wh POIDS 1,35 kg 980 grammes 1,8 kg

ASUS ZenBook S: se démarque par son écran 3,3K au format 3: 2

La caractéristique distinctive de cet ordinateur portable est son écran. Il utilise un panneau LCD IPS, mais il s’agit d’une matrice avec une résolution de 3300 x 2200 points et Format d’image 3: 2. Il est surprenant qu’ASUS ait opté dans cette équipe pour ce format, et non pour le 16: 9 ou 16:10 plus traditionnel. Selon la marque taïwanaise, cette décision leur a permis de mettre en place un espace de travail plus grand et, selon eux également, elle réduit le besoin de faire défiler l’écran. C’est quelque chose que, bien sûr, nous vérifierons lorsque nous aurons l’occasion d’examiner cet ordinateur portable.

L’écran a Validation PANTONE et une capacité de livraison de luminosité maximale de 550 nits. De plus, il est capable de couvrir 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3, ainsi que 133% de l’espace sRGB le moins exigeant. En revanche, l’épaisseur de cet équipement est d’un 15,7 mm très contenu, et il pèse 1,35 kg. Selon ASUS, son autonomie maximale est de 12 heures, et il est possible de charger 60% de la batterie en 49 minutes grâce à la charge rapide.

ASUS ZenBook 14 Ultralight – ne pèse que 980 g et mesure 14,9 mm d’épaisseur

Cet ordinateur portable est conçu pour les utilisateurs qui exigent la portabilité maximale possible. Et est-ce que ne pèse que 980 g, une légèreté largement possible grâce à son boîtier en alliage de magnésium. Son épaisseur de 14,9 mm favorise également sa portabilité, même si aucune de ces données ne conditionne ses spécifications, qui sont au niveau de celles proposées par les autres modèles de la gamme ZenBook renouvelée.

À l’intérieur, nous avons un microprocesseur Intel Core de 11e génération avec la logique graphique Iris Xe, bien qu’en option il soit possible de l’équiper d’un GPU dédié NVIDIA GeForce MX450. La quantité maximale de mémoire qu’il peut incorporer est de 16 Go et, comme les autres ZenBook, il résout le stockage secondaire avec un SSD d’une capacité maximale de 1 Tbyte et une interface PCIe 3.0 x4. En ce qui concerne la connectivité, il dispose, entre autres, du Wi-Fi 6 et de deux liens Thunderbolt 4 au format USB-C.

ASUS ZenBook Pro 15: se distingue par son écran NanoEdge OLED 4K UHD

La principale caractéristique de cette équipe est son écran OLED 15,6 pouces avec une résolution 4K UHD. ASUS a confirmé que cet ordinateur portable est principalement destiné aux créateurs de contenu, un scénario d’utilisation où un panneau de qualité est souvent requis. Selon cette marque, celui de cet ordinateur portable nous offre une couverture de 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un taux de contraste natif de 1000000: 1, donc, sur papier, il devrait pouvoir restituer les couleurs de un moyen fiable, et aussi pour fournir les noirs profonds que nous espérons tous qu’un panneau OLED nous offrira.

Contrairement aux deux autres ordinateurs dont nous parlons dans cet article, ce ZenBook Pro 15 n’intègre pas de processeur Intel de 11e génération; il est conforme à une puce Intel Core i7 de 10e génération. Cependant, l’absence de la logique graphique intéressante d’Iris Xe est atténuée par la présence d’un GPU dédié. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. En termes de connectivité, il dispose du Wi-Fi 6, mais les ports Thunderbolt qu’il intègre répondent au standard 3, et non au 4, précisément en raison de l’absence des derniers processeurs Intel.

ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight et ZenBook Pro 15: prix et disponibilité

La société taïwanaise n’a pas encore confirmé quand ces nouveaux équipements arriveront en magasin, et nous ne connaissons pas encore son prix, nous mettrons donc à jour l’article pour inclure ces informations dès que nous les connaîtrons.

