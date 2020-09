ASUS ZenBook Flip S: ce convertible présente un écran 4K UHD PANTONE OLED de 13,9 mm d’épaisseur et un processeur Intel Core de 11e génération

ASUS a repensé les modèles les plus emblématiques de sa passionnante famille ZenBook. Ces ordinateurs portables ont pour principale caractéristique un design élégant, une finition soignée, ainsi que leur ScreenPad, un écran tactile couleur secondaire intégré au pavé tactile. Le ZenBook Flip S auquel nous dédions cet article est un cabriolet à la personnalité très marquée dans laquelle un écran se démarque surtout OLED avec résolution 4K UHD et la validation PANTONE qui vise clairement à attirer l’attention des créateurs de contenu.

Cependant, ce n’est pas la seule composante intéressante de cette équipe. Il intègre également un microprocesseur de la famille récemment introduite Intel Core i7 de 11e génération, Graphiques Iris Xe et connectivité Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4. Ce dernier standard de connexion est lié à la présence à l’intérieur de cette machine d’un processeur Intel de dernière génération et, bien qu’il conserve les 40 Gbps de Thunderbolt 3, il résout mieux que ce dernier standard, fonctionne avec des écrans externes 4K et 8K, entre autres améliorations.

ASUS ZenBook Flip S: Spécifications techniques

L’écran tactile OLED de ce cabriolet est, du moins sur le papier, vraiment attrayant, nous allons donc y approfondir un peu plus tard. Nous allons maintenant nous en tenir à ses autres spécifications, parmi lesquelles, comme je l’ai mentionné dans les premiers paragraphes de cet article, la présence d’un microprocesseur Intel Core de 11e génération se démarque. Avec cela résidera un maximum de 16 Go de mémoire principale, Logique graphique Iris Xe (qui est en fait intégré au processeur) et un SSD d’une capacité maximale de 1 To et une interface PCIe 3.0 x4.

L’épaisseur de ce cabriolet n’est que de 13,9 mm et il pèse 1 200 g mesurés. Selon ASUS, son autonomie maximale atteint 15 heures

L’épaisseur de ce cabriolet est seulement 13,9 mm et il pèse environ 1 200 g, ce qui reflète son aspiration à se consolider comme une option à envisager dans les scénarios d’utilisation où la portabilité maximale possible doit prévaloir. De plus, selon ASUS, il nous offre une autonomie maximale de 15 heures, et il est possible de charger 60% de la batterie en 49 minutes grâce à la charge rapide. Une dernière remarque: à côté de l’écran tactile OLED, nous pouvons utiliser le nouveau stylet ASUS, qui implémente 4096 niveaux de pression et supporte une pression allant jusqu’à 300 g.

ASUS ZENBOOK FLIP S caractéristiques ÉCRAN OLED 4K UHD NanoEdge avec validation PANTONE RÉSOLUTION 3 840 x 2 160 points HDR Certifié VESA DisplayHDR 500 True Black PROCESSEUR Intel Core i7 de 11e génération MÉMOIRE PRINCIPALE Jusqu’à 16 Go GRAPHIQUE Intel Iris Xe STOCKAGE SECONDAIRE Jusqu’à 1 To SSD PCIe 3.0 x4 CONNECTIVITÉ 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A et 1 x HDMI 2.0 CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 AUTONOMIE Jusqu’à 15 heures (67 Wh) POIDS 1,2 kg

Un écran OLED qui aspire à faire la différence

Les caractéristiques de l’écran OLED avec une résolution 4K UHD que cet équipement incorpore sont très juteuses. Selon ASUS, sa dalle nous offre une couverture à 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3, ainsi que 133% de l’espace colorimétrique sRGB le moins exigeant. De plus, il est capable de fournir une luminosité maximale de 500 nits, une fonctionnalité qui lui a permis d’obtenir la certification VESA Display HDR, qui garantit sa compatibilité avec le contenu HDR.

En ce qui concerne son taux de contraste, ASUS annonce 1000000: 1 et une capacité de livraison de luminosité minimale de 0,0005 nits, des chiffres qui soutiennent la capacité du panneau à fournir les noirs profonds que les utilisateurs attendent de nous. offrent une matrice OLED. Un autre fait intéressant est que le temps de réponse de ce panneau est seulement 0,2 ms, et lorsque le mode basse consommation est activé, il est capable de fournir 450 nits de luminosité et de couvrir 100% de l’espace colorimétrique sRGB tout en maintenant une consommation de seulement 1 watt. Il est très peu probable que nous voyions quelque chose comme ça sur un appareil avec un panneau LCD.

De l’ordinateur portable à la tablette grâce à la charnière ErgoLift 360 °

Les utilisateurs négligent parfois l’importance de la charnière de nos ordinateurs portables et son impact probable sur leur durée de vie utile. Dans les décapotables, ce composant a une importance énorme, et la qualité de sa conception dépendra de notre expérience lors du passage du mode portable au mode. tablette être optimal. Ou non. La charnière qu’ASUS a implémentée dans ce cabriolet s’appelle ErgoLift 360º, et, selon ses créateurs, vous permet d’utiliser l’équipement en mode portable, tablette, support et tente, ou dans toute position intermédiaire. Nous sommes impatients de tester ce ZenBook Flip S à fond pour, entre autres, voir si cette charnière est à la hauteur des attentes.

La photographie que nous publions sous ces lignes décrit la capacité de la charnière ErgoLift 360 ° à maintenir l’équipement dans la configuration dont nous avons besoin à un moment donné. Cela n’est possible que si les deux charnières latérales qui fixent le module d’affichage à l’unité principale ont la rigidité idéale. Dans tous les cas, l’important est que cette fonctionnalité puisse avoir un impact positif sur l’expérience de ceux qui décident de se procurer cet équipement car, en théorie, cela devrait être facile pour eux. adopter la posture optimale lorsque vous devez utiliser le mode tablette pour lire ou dessiner directement sur l’écran, entre autres scénarios d’utilisation possibles.

ASUS ZenBook Flip S: prix et disponibilité

La société taïwanaise n’a pas encore confirmé quand ce nouvel ordinateur portable convertible sortira en magasin, et nous ne connaissons pas encore son prix, nous mettrons donc à jour l’article pour inclure ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Plus d’informations | À SES