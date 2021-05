ASUS ROG Zephyrus S17 et M16: deux ordinateurs portables de jeu extrêmes avec un processeur Intel Core H de 11e génération et un processeur graphique GeForce RTX 3080

ASUS n’a pas manqué l’occasion de développer deux nouveaux ordinateurs portables de la famille ROG Zephyrus équipés des nouveaux processeurs Intel Core H de 11e génération. Et aussi avec les processeurs graphiques les plus puissants que NVIDIA possède actuellement pour les ordinateurs portables, sur lesquels le GPU règne fermement en maître. GeForce RTX 3080.

Les ROG Zephyrus S17 et M16 partagent leur indéniable vocation à s’imposer comme deux machines très ambitieuses pour le jeuMais, comme vous vous en doutez, il existe des différences entre les deux machines qui valent la peine de ne pas être négligées. Le S17 est pure force brute, chose évidente si l’on garde à l’esprit que l’on peut l’acheter dans sa version la plus puissante avec un processeur Intel Core i9-11900H et un GPU GeForce RTX 3080.

La logique graphique la plus puissante que le M16 puisse équiper est un GPU GeForce RTX 3070, mais dans tout le reste ses spécifications sont comparables à celles du Zephyrus S17. Voici quelques autres coups de pinceau sur les deux équipes: elles peuvent incorporer un maximum de 48 Go de mémoire DDR4-3200 et plusieurs disques SSD pouvant être configurés en RAID 0 (rayures). Sous ce paragraphe, vous avez les caractéristiques des deux équipes.

ASUS ROG Zephyrus S17 et M16: spécifications techniques

ASUS ROG Zephyrus s17 asus rog zephyrus m16 processeur Jusqu’à Intel Core i9-11900H Jusqu’à Intel Core i9-11900H mémoire principale Jusqu’à 48 Go de DDR4-3200 Jusqu’à 48 Go de DDR4-3200 GPU Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 3080 Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 3070 écran Écran LCD IPS 4K UHD 120 Hz ou WQHD 165 Hz avec prise en charge de l’actualisation adaptative G-SYNC 16 « IPS LCD WQHD 165 Hz 3 ms avec une couverture à 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 stockage secondaire Jusqu’à 3 disques SSD NVMe M.2 en configuration RAID 0 (entrelacement) Jusqu’à 2 To SSD PCIe 4.0 en RAID 0 (entrelacement) clavier Optomécanique Furtivité sonner 6 haut-parleurs Traitement Dolby Atmos 6 haut-parleurs tambours 90 Wh avec charge rapide 90 Wh

ASUS ROG Zephyrus S17: une vraie bête équipée du plus puissant d’Intel et de NVIDIA

Cet ordinateur portable n’est pas seulement une machine de jeu. Lors de sa présentation, ASUS a insisté sur le fait que c’est aussi une équipe très compétente pour la création de contenu, et il ne fait aucun doute que c’est, du moins dans sa configuration la plus ambitieuse. Les ingénieurs de la société taïwanaise ont surtout choyé le système de refroidissement de cette machine, qui augmente débit d’air de 25% par rapport aux anciens ordinateurs de la famille ROG Zephyrus.

CPU TIM utilise du métal liquide pour optimiser le transfert de puissance et assurer un refroidissement adéquat

Une note intéressante: le TIM (Matériau d’interface thermique), qui est le matériau utilisé comme interface thermique entre le dissipateur thermique et l’encapsulation qui recouvre le cœur du processeur, utilise du métal liquide pour optimiser le transfert d’énergie. De plus, pour favoriser le bon mouvement de l’air à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur portable, un ventilateur avec 84 lames de 0,1 mm en polymère à cristaux liquides pour, entre autres raisons, minimiser les émissions sonores.

Cet ordinateur portable met en œuvre la solution ASUS AAS Plus, un système de refroidissement ingénieux qui nous permet d’incliner le clavier optomécanique dans un angle de 5 degrés. De cette façon, il adopte l’inclinaison idéale pour ne pas forcer la position de nos mains, et, en plus, il laisse un espace entre le clavier et l’enceinte de l’ordinateur portable pour maximiser le renouvellement de l’air à l’intérieur de l’équipement.

Une dernière remarque à propos de cet ordinateur portable: il permet l’installation de jusqu’à trois disques SSD avec l’interface NVMe M.2 qui peut être configurée en RAID 0 pour augmenter les performances du sous-système de stockage secondaire.





ASUS ROG Zephyrus M16: Il a un design plus raffiné, mais il est également à jour

Comme je l’ai mentionné quelques lignes ci-dessus, et comme vous pouvez le voir dans le tableau dans lequel nous avons rassemblé les spécifications des deux équipes, le modèle Zephyrus M16 endosse bon nombre des spécifications du S17 plus ambitieux. Bien sûr, il est plus stylisé. En fait, ses lunettes sont plus minces que le S17, permettant à son écran 16 pouces 165 Hz WQHD occupent 94% de la surface de l’ordinateur portable.

Plus de détails intéressants sur l’écran de cet équipement. Son rapport hauteur / largeur est de 16:10, il a une latence de 3 ms et sa capacité maximale de livraison de luminosité est de 500 nits. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas mal du tout. De plus, selon ASUS, ses capacités de reproduction des couleurs lui permettent de nous livrer 100% de couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3, qui reflète sa vocation à se consolider en tant qu’équipe attractive pour la création de contenu.





A l’instar du modèle S17, ce Zephyrus nous permet d’incliner le clavier pour aider nos mains à adopter une position plus ergonomique, et, accessoirement, d’optimiser le refroidissement des composants les plus sensibles de l’ordinateur portable. Deux autres notes pour conclure: l’épaisseur du Zephyrus M16 est un peu contenue 20 millimètres, et pèse également 1,9 kg raisonnable.





ASUS ROG Zephyrus S17 et M16: prix et disponibilité

Ces nouveaux ordinateurs portables d’ASUS seront disponibles pour les prochaines semaines. Nous mettrons à jour cet article avec sa date de sortie exacte et son prix dès que nous aurons plus d’informations.