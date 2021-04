ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE: avec un double écran et plus brutal que jamais grâce à son Ryzen 9 5900HX et son RTX 3080

L’ordinateur portable de jeu spectaculaire de ce fabricant nous a déjà laissé de très bons sentiments dans sa version précédente, mais maintenant les choses deviennent intéressantes avec un ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE offrant encore plus de puissance et de performances.

Il le fait grâce à une combinaison vraiment explosive qui hérite de cette conception unique à double écran. avec jusqu’à un Ryzen 9 5900HX et jusqu’à un Nvidia GeForce RTX 3080. Difficile de demander plus d’un ordinateur portable de jeu.

Fiche technique ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) Affiche Principal: 15,6 « Full HD à 300 Hz 4K à 120 Hz Secondaire: ROG 14,1 « Touch ScreenPad Plus (1 920 x 550) Processeur AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go GDDR6) Nvidia GeForce RTX 3080 (16 Go GDDR6) Mémoire RAM Jusqu’à 48 Go de GDDR4 à 3200 MHz Stockage SSD NVMe M.2 jusqu’à 2 To tambours 90 Wh Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Les ports 3 x USB-A (USB 3.2 Gen 2), 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 1 x HDMI 2.0b, 1 x RJ-45 GbE, lecteur microSD, casque Système opératif Windows 10 Famille Dimensions et poids 360 x 268 x 20,9 mm 2,48 kilogrammes Prix À partir de 3099 euros

Un design toujours bestial (et très accrocheur)

Chez ASUS, ils ont déjà surpris l’année dernière avec une équipe qui se démarquait par un design à double écran dans lequel l’écran principal était complété par un écran secondaire unique et remarquable de 14,1 pouces appelé ROG ScreenPad Plus.

Cet écran tactile de 14,1 pouces de diagonale vous permet d’afficher une grande quantité d’informations supplémentaires et également à utiliser comme surface de contrôle de différentes options à la fois avec la souris et grâce à son support multi-touch.

Est aussi possible d’utiliser avec un stylet, bien que son emplacement derrière le clavier signifie que l’ergonomie et le confort d’utilisation sont quelque peu compromis dans ce scénario.

Le clavier est de retour flanqué sur le côté droit par le pavé tactile d’ASUS qui se déplace vers cette position et indique clairement que l’ambition de cet ordinateur portable est que nous l’utilisions « presque » comme un ordinateur de bureau dans lequel les utilisateurs droitiers ont la souris dans cette position.

Il est curieux que dans une équipe de ce type ASUS ignorer l’intégration d’une webcam, quelque chose qui aide les cadres de l’écran à être très fins sauf en bas.

Une puissance presque inégalée

Nous avons deux versions différentes de cet ordinateur portable, en comptant les plus modestes avec un AMD Ryzen 7 5800H et un RTX 3060, en plus de l’écran Full HD à 300 Hz. La version supérieure, qui mettra un peu plus de temps à arriver sur le marché, est le qui se démarque surtout pour la puissance de ses composants et pour son écran 4K à 120 Hz.

Le renouvellement de l’ordinateur portable ASUS est remarquable, car par rapport au Intel Core de 10e génération du modèle précédent, le saut vers le puissant est fait. AMD Ryzen 9 5900HX, processeurs avec 8 cœurs et 16 threads d’exécution qui prétendent être les puces les plus avancées que l’entreprise possède actuellement dans le segment des ordinateurs portables.

À ce processeur s’ajoute le spectaculaire également Nvidia GeForce RTX 3080 dans son édition pour notebook, qui est capable de faire fonctionner ses cœurs jusqu’à 1645 MHz et qui est très bien supportée par ces 16 Go de mémoire GDDR6 exclusivement réservés aux tâches graphiques.

La configuration est terminée avec une mémoire RAM pouvant atteindre 48 Go et un système de stockage avec deux emplacements M.2 NVMe qui vous permettent de profiter jusqu’à 2 To de capacité et de vitesses communes allant jusqu’à 7 000 Mbps.

Pour refroidir tous ces composants chez ASUS ont amélioré le système aérodynamique actif (AAS) dans sa version AAS Plus, qui permet au processeur d’augmenter ses performances sans impacter le bruit généré par le système de ventilation.

Les nouveaux ventilateurs Arc Flow, avec 84 lames remodelées et qui sont fabriquées avec une nouvelle version du polymère à cristaux liquides de ROG, un matériau extrêmement résistant qui permet de réduire l’épaisseur des lames à 0,1 mm et de continuer à travailler à haut régime sans se déformer. Selon ASUS, cette conception augmente le débit d’air de 13% par rapport à la génération précédente.

Prix ​​et disponibilité ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE

Le nouveau ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE est arrivé disponible à un prix à partir de 3099 euros dans sa version de base.

La version avec le Ryzen 9 5900HX et les graphiques les plus puissants, le RTX 3080, a frappé le marché en mai ou juin 2021, et son prix n’a pas encore été finalisé.