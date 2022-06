Asus ROG Phone 6 : les images qui fuient montrent un énorme fan

Avec la série ROG Phone, Asus lance régulièrement des smartphones spécialement conçus pour le gaming. Ceux-ci ont des ventilateurs enfichables, à l’aide desquels les smartphones de jeu peuvent fonctionner à pleine charge pendant de plus longues périodes. Des images fuites de l’Asus ROG Phone 6 montrent désormais un ventilateur d’une taille sans précédent.

Les images de l’Asus ROG Phone 6 proviennent du leaker bien connu Evan Blass et 91mobiles. Les images de rendu montrent, entre autres, le smartphone de jeu avec un ventilateur officiel amovible. Le ventilateur, qui a également des éléments RVB, est énorme sur l’Asus ROG Phone 6 et couvre apparemment plus de la moitié du dos de l’appareil.



Voici à quoi ressemble l’Asus ROG Phone 6 avec une coque de protection et sans ventilateur.



Image : © Evan Blass/91Mobiles 2022



Un ventilateur massif pourrait également être nécessaire pour le processeur intégré

À première vue, l’énorme ventilateur de l’Asus ROG Phone 6 peut sembler surdimensionné, mais un bon refroidissement peut être nécessaire lorsque vous jouez. Parce que le smartphone de jeu contient le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est connu pour devenir assez chaud à pleine charge. Un bon refroidissement garantit que le processeur ne surchauffe pas ou ne s’étrangle pas à des températures élevées (« étranglement »).

Matériel puissant et batterie longue durée

En plus du processeur Snapdragon, l’Asus ROG Phone 6 dispose d’un autre matériel puissant, parfait pour les jeux. L’écran AMOLED mesure 6,78 pouces et fonctionne avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hertz. En ce qui concerne la mémoire de travail, les utilisateurs peuvent choisir des configurations avec jusqu’à 18 Go de RAM, la mémoire interne allant jusqu’à 512 Go. La batterie a une capacité de 5 850 mAh et peut être rechargée rapidement avec un câble de 65 watts.

prix et disponibilité

Le lancement officiel de l’Asus ROG Phone 6 aura lieu le 5 juillet. Asus n’a pas encore révélé combien coûtera le smartphone de jeu. Il est également actuellement difficile de savoir si le ventilateur est inclus avec l’Asus ROG Phone 6 ou s’il s’agit d’un accessoire en option.