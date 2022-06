Asus ROG Phone 6 devrait être lancé en juillet. Voici ce que nous savons de l’appareil jusqu’à présent

28 juin 2022 13:22:09 IST

Asus est prêt à lancer le nouveau smartphone de jeu ROG, le ROG Phone 6, en juillet. Le ROG Phone 6. Le ROG Phone 6, qui succède au ROG Phone 5 et au ROG Phone 5S, sera l’un des premiers appareils à être doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à être lancé.

La série ROG 6 devrait être lancée le 5 juillet, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée.

Comme tout appareils ROG précédentsle ROG 6 est présenté comme l’un des meilleurs appareils de jeu mobiles sur le marché et, comme toujours, il est censé avoir un design qui attire l’attention.

Alors que la conception sera quelque peu similaire à la téléphones ROG précédents, il sera un peu plus symétrique cette fois-ci. La bosse de la caméra à l’arrière de l’appareil partagera l’espace avec un écran secondaire ainsi que le logo ROG.

Le smartphone a été repéré en ligne sur Geekbench, 3C et TENAA, qui ont révélé la plupart des spécifications clés de l’appareil. Asus va lancer l’appareil en deux versions, le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro et les deux appareils seront alimentés par la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Le modèle non Pro devrait être équipé d’un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et aura un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le modèle Pro ROG 6 sera également livré avec 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage. Les deux variantes seront livrées avec le même SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 octa-core de 4 nm de Qualcomm.

Les deux variantes recevront un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, ainsi qu’un capteur de 16 MP avec un objectif ultra large et un capteur de 5 MP avec un objectif macro.

L’appareil sera alimenté par une grande batterie de 6 000 mAh avec un support de charge rapide de 65 W. Les appareils devraient avoir deux ports de charge USB Type-C, un en bas et un sur le côté pour charger l’appareil même en mode paysage.

De plus, Asus a récemment annoncé que le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro allaient tous deux être résistants aux éclaboussures lorsqu’ils ont partagé un tweet qui qualifiait les appareils de « 1er téléphone de jeu IPX4 au monde ».

