ASUS ROG Phone 5 Obtenez le correctif de sécurité de mars 2021 avec des corrections de bogues et plus

ASUS a commencé à déployer la dernière mise à jour du firmware pour Téléphone ROG 5 (ZS673KS) avec Patch de sécurité de mars 2021 et quelques corrections de bogues et optimisations supplémentaires. Notamment, Asus a déployé la première mise à jour logicielle de l’appareil peu de temps après le lancement du téléphone RIG plus tôt cette année. Là encore, quelques semaines plus tard, le téléphone ROG a reçu la dernière mise à jour logicielle avec des corrections de bogues et davantage d’optimisations du système.

Jusqu’à aujourd’hui, le ROG Phone 5 fonctionnait avec les correctifs de janvier 2021, mais l’appareil a enfin reçu le dernier correctif de sécurité de mars 2021.

Selon les changelogs officiels, la dernière mise à jour du ASUS ROG Phone 5 est fournie avec le numéro de version 18.0840.2103.26 et apporte un nouveau paramètre d’affichage «Amélioration visuelle» dans le profil de scénario pour quelques jeux de bataille royale populaires tels que Arena of Valor, PUBG et Call of Duty Mobile.

La dernière mise à jour du téléphone ROG corrige également le problème de redémarrage soudain causé par Google Actualités et également le problème où l’affichage permanent serait continuellement en basse luminosité.

Vous trouverez ci-dessous les journaux de modifications complets de la dernière mise à jour du micrologiciel du ROG Phone 5.

Changelogs

Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021-03

Prise en charge du paramètre d’affichage «Amélioration visuelle» dans le profil de scénario d’Arena of Valor, PUBG et Call of Duty Mobile

La charge constante prend en charge une plage plus large: pendant ou en dehors de la période de charge programmée

Ajustement de la logique de mouvement visuel du panneau Always-on

Correction du bug où la sortie d’un jeu par des gestes, le toast contextuel était coupé par le bord de l’écran

Résolvez le problème où Google Actualités pouvait provoquer un redémarrage soudain

Correction du problème où l’affichage permanent était continuellement en basse luminosité

Correction du problème de disparition de la console ROG Vision après la connexion du téléphone à un dongle USB Type-C

Optimisation du temps de reconnexion à Internet après le passage au Wi-Fi

Optimiser la vitesse de redémarrage

Résolution du problème suivant: en refusant la demande d’autorisation des lumières atmosphériques «Musique» deux fois de suite, les lumières atmosphériques «Musique» ne peuvent pas être activées

Correction du problème des images déformées ou manquantes des albums « Personnes » dans le carrousel de papier peint

Notamment, la dernière mise à jour est déployée par lots, ce qui peut prendre du temps à atteindre sur votre appareil. Cependant, si vous ne pouvez pas attendre la notification de mise à jour, vous avez également la possibilité de vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur votre téléphone « Mises à jour système » dans [Settings] >[System] et vérifiez si un nouveau firmware est disponible