Asus ROG lance un programme d’incubation virtuelle pour les joueurs afin de les préparer aux tournois e-sport

01 févr.2021 18:30:48 IST

Asus ROG, également connu sous le nom de Republic of Gamers, une sous-marque de la société taïwanaise axée sur les jeux, est sur le point de lancer un programme d’incubation virtuelle pour les joueurs appelé ROG Academy. Afin d’affiner et d’améliorer les compétences des joueurs, Asus ROG identifiera personnellement les joueurs sur PC via un processus de sélection, dans le cadre du processus. Grâce à cela, les joueurs seront préparés pour des tournois de sport électronique compétitifs aux niveaux national et mondial. L’entreprise a ajouté dans un communiqué que cette initiative contribuera à renforcer le vivier de talents dans le domaine des sports électroniques dans le pays.

Vous rêvez d’être la prochaine superstar des sports électroniques en France?

Inscrivez-vous maintenant pour #ROGAcademy pour rejoindre votre voyage le plus attendu pour devenir un maître! En savoir plus: https://t.co/JAghooefy2#ROGAcademy #MakingofMasters #PourThoseWhoDare #ROGIndia #ROG pic.twitter.com/NElLfZpb9h – ASUS ROG IN (@ASUS_ROG_IN) 31 janvier 2021

L’Académie organisera quatre lots de sessions de trois mois, au cours desquelles chaque lot comptera six joueurs qui bénéficieront d’un mentorat professionnel, d’un équipement de jeu prêt pour les tournois et d’une allocation mensuelle de 15 000 roupies.

Asus ROG mènera cette initiative avec l’aide de la société de contenu et de médias e-sports Gaming basée à Mumbai.

La société a poursuivi en déclarant que le programme comprendrait des modules de formation axés sur le jeu en équipe et des bases individuelles dans plusieurs domaines, notamment la communication et le travail d’équipe qui seraient conçus spécifiquement pour le titre du jeu et les compétences existantes. des joueurs.

Dès que la formation de trois mois sera terminée, chaque lot recevra Rs 1,00,000 par équipe, combiné et aura l’occasion de représenter Asus ROG tout en participant à des événements ou des tournois pendant trois mois.

Les joueurs âgés de 16 à 18 ans devront fournir une lettre de consentement de leurs parents pour participer au programme et pourront s’inscrire au programme entre le 1er février et le 10 février.

Cette initiative de la société vise à créer un écosystème de jeu solide dans le pays qui responsabilisera les joueurs passionnés via un certain nombre de programmes.

Arnold Su, Business Head, Consumer and Gaming PC, System Business Group, Asus France a déclaré dans un communiqué que la société vise à encourager davantage de joueurs et à les encadrer tout au long de leur parcours, ce qui les aiderait à les familiariser avec les opportunités futures du segment des jeux. donner un énorme coup de pouce à l’établissement de joueurs e-sports crédibles en France et créer des moyens pour les joueurs de nouvelle génération avec l’aide de la formation, du mentorat et des ressources.

