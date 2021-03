Asus ROG Flow X13 Review: cet ordinateur portable enfreint toutes les règles

L’Asus ROG Flow X13 est un ordinateur portable qui brise toutes les conventions. Il ressemble à un ultraportable typique, mais ses performances de processeur rivalisent ou surpassent celles de nombreux ordinateurs portables deux fois son poids. Et alors que la plupart des ordinateurs portables fins et légers font de sérieux sacrifices en termes de performances, le ROG Flow X13 est en fait l’un des ordinateurs portables de jeu les plus rapides de la ville.

Si tout cela sonne bien, nous avons deux mises en garde. Tout d’abord, cette version unique d’un ordinateur portable mince et puissant s’accompagne de quelques compromis, que certains accepteront volontiers en échange de ses performances et de sa polyvalence impressionnantes. Continuez à lire avant de décider si l’ordinateur portable ROG Flow X13 est fait pour vous. Mais deuxièmement, même si vous acceptez les compromis, bonne chance: le bundle que nous avons testé, qui coûte 2800 € d’Asus, est actuellement épuisé, tout comme l’ordinateur portable seul (sans l’eGPU), qui coûterait 1500 € d’Asus. lien si vous pouviez réellement l’acheter. Soupir.

Gordon Mah Ung L’Asus ROG Flow 13 est une tablette convertible qui peut surpasser les ordinateurs portables de jeu beaucoup plus grands en termes de performances CPU et GPU.

Le secret du ROG Flow X13 se résume à deux éléments. Le premier est le processeur Ryzen 9 5980HS, qui est la puce phare d’AMD Ryzen 5000 basée sur ses cœurs Zen 3. Notre examen du processeur pour ordinateur portable Ryzen 5000 est en fait basé sur les performances du ROG Flow X13. Construit sur un processus supérieur de 7 nm, le Ryzen 5000 (et le Ryzen 4000) ont permis d’obtenir plus de cœurs dans un corps plus petit sans les problèmes thermiques auxquels nous nous attendions des générations précédentes. Nous l’avons vu l’année dernière avec l’Asus ROG Zephyrus G14, mais le cadre de 3,5 livres de cet ordinateur portable signifiait que seule une GeForce RTX 2060 Max-Q de milieu de gamme pouvait être utilisée.

Le deuxième élément est le GPU – et nous ne parlons pas de la GeForce GTX 1650 Max-Q à l’intérieur du châssis. Pour les moments où vous voulez plus de performances graphiques, Asus a créé le XG Mobile, un eGPU GeForce RTX 3080 personnalisé. La plupart des armoires eGPU que vous avez probablement vues avaient à peu près la taille d’une boîte à chaussures, mais le XG Mobile est tout simplement minuscule à 8 x 6 x 1 pouces. Le poids du XG Mobile est également vraiment portable, à deux livres. Nous aborderons plus en détail les graphiques externes plus tard, mais cela vous permet vraiment de ranger des graphismes incroyablement puissants dans votre sac si vous en avez besoin.

Spécifications et fonctionnalités de l’Asus ROG Flow X13

C’est vraiment incroyable ce qu’Asus a réussi à intégrer dans le mince ROG Flow X13. Voici les spécifications de notre bundle eGPU:

CPU: AMD Ryzen 9 à 8 cœurs 4980HS

AMD Ryzen 9 à 8 cœurs 4980HS GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q interne et GeForce RTX 3080 externe à 150 watts

Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q interne et GeForce RTX 3080 externe à 150 watts RAM: 32 Go LPDDR4X / 4266 en mode double canal

32 Go LPDDR4X / 4266 en mode double canal Écran: Écran tactile de 13,3 pouces, 3840 x 2400 avec un rapport hauteur / largeur de 16:10

Écran tactile de 13,3 pouces, 3840 x 2400 avec un rapport hauteur / largeur de 16:10 Espace de rangement: Disque SSD WD SN530 NVMe de 1 To

Disque SSD WD SN530 NVMe de 1 To La mise en réseau: Intel Wi-Fi 6 AX200, RealTek USB GbE sur eGPU

Intel Wi-Fi 6 AX200, RealTek USB GbE sur eGPU Dimensions: 11,75 x 8,75 x 0,62 pouces

11,75 x 8,75 x 0,62 pouces Poids: L’ordinateur portable lui-même pèse 3 livres et le bloc d’alimentation, 1 livre. L’eGPU pèse 2,1 livres.

L’ordinateur portable lui-même pèse 3 livres et le bloc d’alimentation, 1 livre. L’eGPU pèse 2,1 livres. Ports du côté droit: Bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales, un USB-A et un USB-C

Bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales, un USB-A et un USB-C Ports du côté gauche: HDMI 2.0, prise audio, port eGPU (x8 PCIe Gen 3), USB-C

Gordon Mah Ung L’ordinateur portable dispose d’un bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales intégré ainsi que USB-A et USB-C sur le côté droit.

Le côté gauche de l’ordinateur portable comprend un port plus grand près de l’arrière qui est le port dédié à l’eGPU, qui se connecte à l’armoire à des vitesses x8 PCIe Gen 3. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il dispose également d’un port USB-C qui peut être utilisé pour le chargement et le transfert de données lorsque l’eGPU n’est pas branché.

Gordon Mah Ung Le côté gauche du ROG Flow X13 comprend une connexion PCIe x8 propriétaire pour l’eGPU, un port HDMI 2.0 pleine taille et une prise casque analogique.

Dans l’image suivante ci-dessous, vous pouvez obtenir une meilleure vue du port, qui est livré avec un simple couvercle en caoutchouc de marque ROG dont nous pouvons presque garantir qu’il sera perdu dans les 10 premières minutes d’utilisation de l’ordinateur portable. Nous préférerions une couverture plus solide s’il y en a une, mais en toute honnêteté, nous n’avons jamais coincé de débris dans nos ports HDMI ou USB-C, alors peut-être qu’ils iront de toute façon.

Gordon Mah Ung Un couvercle en caoutchouc sur le port eGPU est maintenu en place par friction et sera probablement facilement perdu.

Souris, clavier et haut-parleurs

Le clavier a une course raisonnable, et nous en avons été généralement satisfaits. Le rétroéclairage est blanc fixe. Nous n’avons pas trouvé de touches mal placées, mais il y a un bouton de désactivation du microphone qui devrait probablement inclure une LED pour confirmer si vous avez éteint le micro.

La nature de jeu du ROG Flow X13 apparaît avec les touches de fonction, qui ont un double objectif. Dans la plupart des ordinateurs portables ultraportables, la fonction secondaire de rétroéclairage du clavier, de sourdine ou de contrôle du rétroéclairage de l’écran est activée par défaut, tandis que la plupart des ordinateurs portables de jeu ou de création de contenu utilisent par défaut des touches de fonction pour les applications ou les jeux. Le ROG Flow X13 va avec ce dernier, ce qui peut gêner quelqu’un qui ne veut pas appuyer sur la touche de fonction pour changer la luminosité de l’écran.

Gordon Mah Ung Nous n’avons aucune plainte majeure concernant le clavier et le trackpad du ROG Flow X13.

Le trackpad présente un look en fibre de carbone pour correspondre au clavier et est conforme à Microsoft Precision. Nous l’avons trouvé assez fluide et n’avons eu aucune plainte à l’intérieur du système d’exploitation. L’utiliser pour se déplacer dans l’UEFI était nerveux, mais cela n’aura pas d’importance pour la plupart.

Les haut-parleurs du ROG Flow X13 sont à peu près dans la moyenne pour un ultraportable – adéquats dans le milieu de gamme, sommaires sur les basses. Cela peut sembler un léger éloge, mais la qualité sonore d’un ordinateur portable de jeu mince moyen est encore pire. Considérez ceci essentiellement comme une amélioration.

Qualité de fabrication

La qualité de construction globale du ROG Flow X13 est agréable. L’ordinateur portable revêtu d’aluminium a une sensation généralement solide avec une texture industrielle agréable sur le couvercle, le panneau inférieur et le clavier. C’est un aimant à empreintes digitales, cependant.

Nous voulons également mentionner l’utilisation de pare-chocs en caoutchouc sur les coins du clavier. Ils sont conçus pour empêcher le clavier de s’approcher trop près de l’écran. Nous avons cependant vu de telles bosses se déchirer dans le passé, et ces minces et hautes (environ 0,75 mm au-dessus de la surface) semblent vulnérables.

Tout sur l’eGPU XG Mobile

Outre le processeur Ryzen 5000, la GeForce RTX 3080 de Nvidia est l’autre star de ce spectacle. Bien sûr, par rapport au bureau RTX 3080, c’est une légère déception, mais il est également complètement irréaliste d’attendre des performances identiques de la version portable de n’importe quel GPU, sans parler du monstre qu’est la GeForce RTX 3080.

La nouveauté de la version mobile RTX 3080 est la capacité des fournisseurs à faire varier la consommation électrique de 80 watts à 150 watts. Pour le XG Mobile, Asus utilise la variante de 150 watts, qui n’a jusqu’à présent été éclipsée que par une version de 155 watts que nous avons vue dans un ordinateur portable MSI GE76 Raider 17 pouces beaucoup plus grand. Conclusion: vous obtenez des performances graphiques haut de gamme dans un package réellement portable.

Gordon Mah Ung Le dongle du XG Mobile est plus épais que l’ordinateur portable. Le XG Mobile dispose également d’une béquille intégrée astucieuse pour que vous puissiez le soutenir à un angle sur le bureau.

Ceux qui adhèrent aux normes ouvertes peuvent se plaindre qu’Asus aurait dû faire le travail pour intégrer Thunderbolt dans le ROG Flow X13 et XG Mobile et éviter d’utiliser un connecteur propriétaire. Asus soutient qu’il l’a fait parce que le PCIe x4 de Thunderbolt n’a pas assez de bande passante pour piloter une GeForce RTX 3080. Nous devrions être d’accord, car même le connecteur personnalisé PCIe x8 est à peine suffisant pour le piloter.

Alors que les processeurs Ryzen 5000 n’offrent que de la bande passante x8 PCIe Gen 3, l’un des problèmes liés à l’utilisation de graphiques externes est que vous n’envoyez pas seulement des données au GPU, vous ramenez également les images rendues du GPU pour les afficher sur le panneau de l’ordinateur portable. à travers cette connexion x8.

Une façon d’éviter cela est simplement d’exécuter un deuxième affichage hors de l’eGPU. C’est exactement ce que nous avons fait et avons constaté une augmentation d’environ 10 à 15% de la bande passante supplémentaire. Dans certains jeux, cependant, il peut en faire plus. Dans Counter Strike: Opérations mondiales, qui fonctionne à un peu moins de 300 ips en utilisant l’écran de l’ordinateur portable, nous l’avons vu passer à 470 ips en utilisant un écran connecté directement au port HDMI de l’eGPU. De toute évidence, l’ordinateur portable RTX 3080 peut bénéficier d’une bande passante supplémentaire.

Une autre chose que nous voulons signaler aux acheteurs potentiels est que vous perdez l’accès à la GeForce GTX 1650 embarquée lorsque vous branchez la GeForce RTX 3080. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser les deux à des fins informatiques. Asus a déclaré que l’un des avantages était le refroidissement de cette GeForce GTX 1650 vers le processeur, et vous devriez voir une légère augmentation des performances.

Gordon Mah Ung Le XG Mobile comprend quatre ports USB-A, Ethernet Gigabit, DisplayPort et HDMI.

Continuez à lire pour en savoir plus sur les performances du processeur et du processeur graphique.

