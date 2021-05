Asus lance les ordinateurs portables de jeu ROG Zephyrus S17 et ROG Zephyrus M16: tout ce que vous devez savoir

Asus ROG STRIX Z490-F GAMING

Carte mère ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING - Carte mère ATX - Socket Intel 1200 - Chipset : Intel Z490 Express - Format de mémoire : 4x DDR4 - SATA 6 Gb/s + M.2 PCI-E NVMe - USB 3.1 - 3x PCI-Express 3.0 16x - 2.5 GbE LAN - Garantie 2 ans ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Carte mère ROG STRIX Gaming ou le jeu dans toute sa splendeur Les cartes mères ASUS ROG Strix sont pensées et conçues pour les Gamers très exigeants à la recherche de performances et de fiabilité à long terme. Elles permettent de tirer parti du meilleur de leurs composants grâce à une conception unique faite de matériaux robustes et d'utilitaires exclusifs. Elles intègrent des fonctionnalités de jeu et associent les avantages des nouveaux processeurs Intel avec le design et les caractéristiques emblématiques d'ASUS. La carte mère ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING est conçue pour accueillir les processeurs Intel de 10ème génération Comet Lake-S sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration gaming surpuissante au look unique. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 3.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCI-E NVMe et les périphériques USB 3.0 et USB 3.1. ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Support des processeurs Intel Core de 10ème génération sur socket LGA 1200 Support de la mémoire DDR4, jusqu'à 4600 MHz (OC) Alimentation optimisée : 12+2 phases d'alimentation, connecteurs ProCool II, bobines en alliage spécial et condensateurs durables capables de supporter les processeurs multi-cœurs Réseau performant : socket M.2 avec E-Key et Ethernet Intel 2.5 GbE avec protection anti-surtension LANGuard Connectivité gaming : HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, double M.2 et connecteurs USB 3.1 Intelligence artificielle : technologies AI Overclocking, AI Cooling et AI Networking pour une configuration simplifiée de votre système Design modulable : protection E/S prémontée, BIOS Flashback, Q-LED et FlexKey Personnalisation avancée : éclairage RGB Aura Sync, connecteurs RGB et connecteurs adressables Audio qualité gaming : système audio haute-fidélité avec SupremeFX S1220A, DTS Sound Unbound et Sonic Studio III pour une meilleure immersion en jeu PROCESSEUR INTEL CORE 10ÈME GÉNÉRATION Performances de haute volée dans les Jeux, réalité virtuelle sans ralentissement, multitâche intensif, les processeurs Intel Core de 10ème génération sont ultra polyvalents et à l'aise dans toutes les situations. Les processeurs Intel Comet Lake-Sproposent des performances éblouissantes avec des fréquences de base élevées, encore plus de Coeurs et de threads et un cache de haut niveau. Leurs TDP modéréspermettent d'offrir des fréquences de fonctionnement élevées tout en gadant une consommation électrique maitrisée.