Asus lance le ZenBook 14 et trois modèles VivoBook Ultra en Inde: tout ce que vous devez savoir

Asus a enfin lancé la nouvelle génération d’ordinateurs portables ZenBook et VivoBook dont on parle beaucoup en Inde. La multinationale taïwanaise de matériel informatique et téléphonique et d’électronique s’est rendue sur Twitter pour annoncer le lancement, en écrivant: « Pour la toute première fois, découvrez la vitesse que vous n’avez jamais vue! Présentation des ASUS Zenbook 14, VivoBook Ultra 14/15, VivoBook Ultra K15 alimenté par les processeurs Intel Core de 11e génération. «

Au prix de Rs 82,990, le Asus ZenBook14 Sports HDMI, Thunderbolt 4 USB-C, USB Type-A et lecteur de carte MicroSD. Il mesure 13,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 1,13 kg.

L’appareil a 21 heures d’autonomie et une fonction de charge rapide qui peut restaurer la batterie à 60% de charge en 49 minutes. Le ZenBook 14 dispose également d’un écran NanoEdge avec des cadres minces qui créent un rapport écran / corps de 90% et offrent également une luminosité de 300 mits.

Disponible en couleur gris pin, il est alimenté par les derniers processeurs Intel Core de 11e génération et les graphiques Intel Iris Xe.

Selon un rapport dans TechRadar, l’Asus VivoBook Ultra 14/15 et le VivoBook Ultra K15 font suite à la série VivoBook S S14 / Vivobook S S15, disponibles en plusieurs couleurs et dotés de processeurs Intel Core i7-1165G7 avec graphiques Intel Iris Xe.

Les ordinateurs portables ont également un écran NanoEdge et un rapport écran / corps allant jusqu’à 85%. Le VivoBook Ultra 15 est disponible au prix de Rs 42 990, tandis que le VivoBook Ultra K15 est au prix de Rs 43 990. Le VivoBook Ultra 14 est disponible uniquement sur Flipkart à Rs 59,990.

