Asus et Microsoft s’associent pour une mise à niveau gratuite de Windows 11, qui sera disponible fin 2021

Microsoft 365 Personnel | PC/MAC/Chromebook | 1 personne | Téléchargement

Pour 1 personne Version Premium de la suite bureautique Office pour 1 personne, comprenant Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access* et Publisher*. Inclut de nouvelles fonctionnalités tous les mois. 1 To de stockage en ligne OneDrive pour sauvegarder automatiquement vos photos et vos dossiers. Fonctionne sous Windows, Mac, iOS et Android (iOS et Android requiert de télécharger une application dédiée) Sécurité renforcée pour protéger vos emails et vos dossiers Assistance Microsoft disponible pendant toute la durée de l'abonnement Abonnement d'un an sans renouvellement automatique. Achetez ce produit pour débuter ou renouveler votre abonnement Microsoft 365 Personnel. Access et Publisher disponibles sur PC uniquement Style Code d’activation – envoi par mail