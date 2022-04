Astuces que vous ne connaissiez peut-être pas sur la calculatrice Xiaomi : tirez-en le meilleur parti

in

Découvrez certaines des fonctions de la calculatrice Xiaomi, utiles au quotidien

Xiaomi a créé, depuis son existence, un écosystème unique. Cet écosystème est en croissance continueen partie grâce à la notoriété qu’ils ont déjà acquise, en partie à leurs téléphones et à leurs prix.

Afin d’être un digne rival des autres entreprises, Xiaomi a amélioré son système d’exploitation au fil des ans. Aujourd’hui, nous allons parler d’une des applications Miui, la calculatrice.

Nous pouvons utiliser la calculatrice juste pour faire un calcul rapide de temps en temps, mais le l’application nous donne bien plus que celaen surmontant l’obstacle typique du calcul d’un prêt, du calcul des températures, du volume ou de la surface.

En ce sens, la calculatrice a certaines fonctions que nous ne connaissions peut-être pas tous et aujourd’hui nous allons vous expliquer ci-dessous.

Affichez votre calculatrice n’importe où sur l’écran

Prenons un exemple de situation. On veut faire, par exemple, le calcul de combien aurions-nous laissé sur le compte bancaire si nous dépensons du carburant ou payons une facture.

Dans ce cas, on pensera sûrement à écrire les concepts un par un dans la calculatrice, en faisant le le travail soit fastidieux depuis notre aérogare. Nous devons ouvrir l’application, mémoriser les prix, revenir à la calculatrice et les additionner. Ou à défaut, ouvrez l’écran partagé.

Fastidieux, non ? La calculatrice Xiaomi a une fonctionnalité curieuse que nous ne connaissons peut-être pas de première main qu’elle permet activer la calculatrice dans une fenêtre flottante. Pour ce faire, nous procédons comme suit :

Nous ouvrons l’application de la calculatrice.

de la calculatrice. Nous sommes situés en haut à gauche, en cliquant sur les flèches qui apparaissent .

. La calculatrice apparaîtra dans une fenêtre flottante.

Avec cela, nous pourrons travailler dans une fenêtre, par exemple dans des notes ou dans notre banque en même temps que nous écrivons tout dans la calculatrice de manière simple.

De plus, si nous cliquons sur le coin inférieur gauche, on peut redimensionner l’application pour l’ajuster confortablement à l’écran. Si nous voulons régler l’opacitéon peut le faire en cliquant sur la goutte du haut.

Calcul des jours, minutes et secondes depuis votre naissance

Une autre des fonctionnalités curieuses de la calculatrice Xiaomi est calculer les jours, les heures et les minutes depuis notre naissance, pouvoir ajouter la date au calendrier ou la partager sur les réseaux sociaux.

Utile par exemple quand on veut connaître les jours qui se sont écoulés depuis une date précise ou noter sur le calendrier l’âge et la date de naissance d’une de nos connaissances. Nous procédons comme suit pour activer la fonction :

Nous ouvrons l’application de la calculatrice.

de la calculatrice. Cliquez sur l’icône en haut au centre .

. Nous sélectionnons l’option d’âge.

Nous entrons la date que nous voulons vérifier.

L’application affiche les résultats et, en plus, nous pouvons voir combien de temps reste-t-il pour notre anniversaire.

Calculer les taux de change sans avoir à passer par le navigateur

Plusieurs fois, il m’est arrivé d’avoir besoin de savoir combien d’euros valent, par exemple 143 dollars. Dans ce cas, j’ai toujours dû aller dans le navigateur pour pouvoir voir la conversion.

Grâce à l’application calculatrice Miui, nous pouvons voir de manière rapide la conversion des devises directement dans la calculatrice, afin que nous puissions gérer les devises de manière simple. Le meilleur? Ils sont mis à jour au moment où nous ouvrons l’option.

La calculatrice vous permet de travailler avec trois devises en même temps, ce qui nous évite des maux de tête dans certaines situations. La configuration est simple :

Nous ouvrons l’application.

Cliquez sur l’icône de la maison.

Au menu, nous sélectionnons les devises .

. Nous configurons les devises et insérons le montant à revoir.

Calculez votre indice de masse corporelle

Si nous ne connaissons pas notre IMC ou IMC, nous pouvons le faire de manière simple depuis l’application calculatrice. Nous n’aurons pas besoin de rechercher l’IMC sur Internet. Pour ce faire, nous procédons comme suit :

Nous ouvrons l’application.

Cliquez à nouveau sur l’icône centrale .

. Nous sélectionnons le icône d’échelle .

. Nous présentons notre Hauteur et largeur .

. Cliquez sur calculer.

Avec cela, nous montrerons l’IMC, que nous pouvons partager avec quelqu’un ou simplement l’enregistrer. Il y a une image avec un graphique montrant les niveaux sur lesquels vous vous trouvez. De l’insuffisance pondérale au surpoids.

Avec ces astuces, nous pouvons tirer le meilleur parti de l’application de calculatrice Xiaomi, qui Il est disponible pour tous les mobiles Android dans l’App Store.

