Astuce: vous ne saviez sûrement pas comment mettre des fractions avec le clavier Android (jusqu’à présent)

Combien de fois utilisons-nous le clavier de notre smartphone au cours de la journée? Innombrable. Que ce soit pour parler sur WhatsApp, pour laisser des commentaires sur Instagram et même pour rechercher du contenu sur Google, le clavier est l’une des applications les plus importantes de notre appareil mobileD’où l’importance d’avoir celui qui correspond le mieux à nos besoins.

Maintenant, savez-vous comment mettre des fractions avec le clavier de votre appareil Android? Ce n’est pas quelque chose qui est utilisé tous les jours mais il est seulement nécessaire qu’à un moment donné, nous devions écrire une fraction et nous ne savons pas comment. Mais soyez assurés que nous allons vous l’expliquer rapidement et facilement.

Comment écrire des fractions sur le clavier de votre appareil Android

Pour cette astuce simple, nous avons utilisé le clavier Google, non seulement parce qu’il nous semble le meilleur en termes de vitesse et de bon fonctionnement, mais aussi parce qu’il nous permet de mettre des photos comme arrière-plan du clavier lui-même, ce qui le rend assez personnalisable. Bien que la manière de mettre les fractions soit la même dans le cas de l’utilisation de tout autre clavier.

Pour cela, nous devrons avoir la rangée supérieure de chiffres activée sur le clavier et tout ce que nous avons à faire est sélectionnez n’importe quel numéro et maintenez votre doigt dessus. De cette façon, nous verrons comment une petite fenêtre apparaît avec la possibilité de choisir plusieurs fractions. Par exemple, si nous maintenons 1, 1/1, 1/2, 1/3 et ainsi de suite apparaîtront.

Bien sûr, ce n’est pas quelque chose qui changera nos vies et nous n’aurons peut-être jamais à écrire des fractions, mais Cela ne fait jamais de mal d’apprendre à maîtriser pleinement le clavier de notre smartphone. Il est également possible que si vous aimez les mathématiques, vous ayez besoin de savoir comment saisir ces commandes sur le clavier de votre téléphone portable et maintenant il n’y aura plus d’excuse pour ne pas savoir comment le faire.

