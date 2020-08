Astuce télé du jour: «Der Kriminalist» avec Christian Berkel

28.08.2020 à 15h27

Pendant près d’une décennie et demie, Christian Berkel a incarné l’enquêteur de télévision Bruno Schumann, un expert des victimes. Maintenant, il abandonne le travail. Il veut s’arrêter quand c’est le plus beau.

La série ZDF “Der Kriminalist” entre dans la dernière saison vendredi (20h15). En décembre 2006, le premier épisode de cette histoire policière très spéciale sur le chercheur victime Bruno Schumann, joué par Christian Berkel, a été diffusé. 109 épisodes se sont déroulés en 14 ans.

“Mon objectif a toujours été de m’arrêter quand c’est le plus beau”, cite la ZDF, 62 ans, Berkel. Enfin, il y a six nouveaux cas.

Cela commence par “The Evil In Us”

“Le mal en nous” est le titre de l’ouverture de la saison. Cela signifie littéralement. Le spécialiste de la médecine de la reproduction Marlov a suffoqué. Il est mort dans un scaphandre dans un placard recouvert d’une épaisse couverture. L’enquête conduit l’inspecteur en chef de la LKA, Schumann, au directeur du foyer pour enfants (Hanns Zischler), dans lequel Marlov a grandi, et à sa petite amie Rosa (Eva Meckbach). C’est ainsi que les enquêteurs apprennent le sombre secret du mort: il était l’enfant d’un meurtrier brutal et est convaincu que ce mal se transmet dans les gènes. Marlov souffrait de troubles anxieux massifs.

Aussi intéressant:

Dans «Amis du passé», Schumann lui-même est affecté

Les épisodes suivants traitent également des ombres sombres du passé, au sein des familles, des collègues ou des amis. Dans le dernier cas, «Amis du passé», Schumann lui-même est affecté lorsque son ami d’enfance Leo Borchert (August Zirner) est tué. Peu de temps auparavant, il lui a parlé au téléphone. Schumann ne dit rien à ses collègues au début, car il ne veut pas être retiré de ce cas particulier. Il découvre que presque tous ses anciens amis de la clique de l’époque ont un mobile de meurtre.

L’ex-collègue Frank Giering est décédé pendant le tournage

Au cours des saisons précédentes, entre autres, Frank Giering (il est mort pendant le tournage), Anna Schudt et Janek Rieke ont joué les collègues de Schumann. Aujourd’hui Verena Kleinfeldt (Johanna Polley), Jan Michalski (Timo Jacobs) et Inge Tschernay (Antonia Holfelder) sont inspecteurs-détective et Dr. Hildebrandt (Nils Nelleßen) en tant que médecin légiste fidèle au patron non conventionnel (qui aime jouer des scènes factuelles), sans trop se pousser au premier plan. Les épisodes sont mis en scène de manière conventionnelle, mais tous sont solides et excitants, et de nombreux autres rôles dans les épisodes sont mis en évidence. Par exemple avec Franziska Walser, Michele Oliveri, Hannes Jaenicke, pour ne citer que quelques noms.

Christian Berkel quitte Bruno Schumann

Mais Christian Berkel n’aime plus jouer son personnage de victimologue. Il n’y aura donc pas de successeur pour lui, comme il y en a dans d’autres séries – évidemment cette série policière était trop adaptée à l’acteur principal. De la série, qui se déroule dans le quartier berlinois de Friedrichshain-Kreuzberg, 14 saisons se sont réunies.

«C’était un grand cadeau de donner vie à la figure et de pouvoir la façonner sur une si longue période de temps», explique Christian Berkel («La fille perdue») dans un communiqué de la ZDF. «J’ai vraiment aimé jouer le rôle et j’ai adoré mon travail, mais maintenant je veux me tourner vers de nouveaux projets.» Berkel préfère faire des films et écrire un nouveau livre basé sur son roman «The Apple Tree». “The Apple Tree” doit être filmé en série.

© dpa-infocom, dpa: 200826-99-317379 / 3