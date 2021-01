Astuce pour Xiaomi: transformez les boutons de volume et d’alimentation en raccourcis

Xiaomi a réussi à s’imposer comme l’une des marques les plus populaires sur le marché de la téléphonie mobile grâce à un vaste catalogue de téléphones mobiles qui a conquis des millions d’acheteurs. Si vous en faites partie et que vous avez un Xiaomi entre les mains, sachez que vous pouvez définir vos boutons de volume et d’alimentation comme des raccourcis aux fonctions que vous choisissez, par exemple, exécutez l’appareil photo ou activez la lampe de poche.

Votre téléphone Xiaomi recèle de nombreux secrets que vous devez découvrir pour apprendre à en tirer le meilleur parti. Dans cet article, nous vous raconterons étape par étape l’un d’entre eux, celui qui vous aidera gagner du temps lors de l’exécution de certaines fonctions en créant des raccourcis en utilisant les boutons physiques de votre mobile. Fonce!

Astuce pour Xiaomi: configurez les boutons mobiles comme des raccourcis

Les mobiles Xiaomi offrent aux utilisateurs un grande variété d’options liées à la personnalisation. Après avoir vu comment activer le tiroir d’applications de votre Xiaomi, nous allons nous concentrer sur une autre fonction très intéressante qui vous donne le contrôle pour transformer les boutons physiques du téléphone, les boutons de volume et d’alimentation, en raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus. .

Ainsi, au lieu d’avoir à toucher plusieurs fois l’écran jusqu’à ce que vous atteigniez la fonction que vous souhaitez utiliser, vous vous assurez une utilisation plus rapide de celles-ci grâce aux boutons. Spécifique, vous pouvez créer des raccourcis vers les fonctions suivantes:

Exécutez la caméra.

Prenez une capture d’écran.

Lancez l’Assistant Google.

Éteignez l’écran.

Allumez la lampe de poche.

Fermez l’application actuelle.

Ouvrez l’écran partagé.

Afficher le menu.

Étape par étape, nous vous expliquons ci-dessous comment vous pouvez configurer les boutons de volume et d’alimentation de votre mobile Xiaomi en tant que raccourcis aux fonctions mentionnées ci-dessus.

Entre en « Réglages ». Balayez vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option « Paramètres additionnels », et entrez-le. Dans le nouveau menu, cliquez sur « Raccourcis des boutons », où vous trouverez le menu des fonctions dont nous avons parlé. Cliquez sur la fonction vous souhaitez créer un raccourci pour. Sélectionnez quelle action avec les boutons ils vont exécuter la fonction. Par exemple, il peut s’agir d’un double-clic sur le bouton d’alimentation. Après avoir cliqué sur l’action, ce sera configuré en accès direct Pour fonctionner. Vous pouvez quitter les paramètres et commencer à profiter de ce raccourci que vous venez d’activer.

Comme vous pouvez le voir dans la liste des actions, vous pouvez non seulement créer des raccourcis avec les boutons de votre mobile Xiaomi, Vous pouvez également le faire par des gestes. Par exemple, faire glisser trois doigts vers le bas sur l’écran est très utile pour capturer l’écran.

Après avoir appris à configurer les boutons de votre mobile en tant que raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus, vous avez liberté totale de les personnaliser car ils vous sont les plus utiles. Afin que vous continuiez à tirer le meilleur parti de votre mobile Xiaomi, nous vous laissons d’autres astuces qui vous aideront à y parvenir.

Plus d’astuces pour votre mobile Xiaomi sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂