Astuce pour les mobiles Xiaomi : comment utiliser la reconnaissance de texte dans les images

Pas à pas, nous vous expliquons ce que vous devez faire pour que votre Xiaomi reconnaisse automatiquement le texte des images.

Votre mobile Xiaomi avec MIUI 14 peut reconnaître automatiquement le texte des images.

Les nouveautés de MIUI 14 incluent une fonction particulièrement intéressante pour les téléphones Xiaomi. Il s’agit de la reconnaissance automatique du texte dans les images, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous souhaitez partager sur votre mobile un texte que vous avez sur papier ou sur un autre appareil. Nous nous avons déjà essayé cet outil et cela fonctionne très bien, nous allons donc vous expliquer étape par étape comment utiliser la reconnaissance de texte dans les images de votre Xiaomi.

Comme on dit, c’est l’une des nouveautés de MIUI 14, vous devez donc avoir l’un des téléphones Xiaomi avec une mise à jour vers Android 13 et MIUI 14 pour profiter de cette fonction. Entre en Paramètres > À propos du téléphone > Version MIUI pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible. Une fois mis à jour, la reconnaissance du texte dans les images sera déjà intégrée sur votre téléphone.

Comment utiliser la reconnaissance de texte Xiaomi dans les images

La reconnaissance automatique du texte dans les images est l’une des fonctions que l’on peut trouver dans les applications pour numériser des documents avec votre mobile. Cependant, le mieux est de pouvoir utiliser cet outil sans avoir à télécharger d’application. Heureusement, MIUI 14, la nouvelle version du logiciel de Xiaomi, intègre la reconnaissance automatique de texte. nativement.

Oubliez le téléchargement d’une application, il vous suffit de mettre à jour votre Xiaomi vers la dernière version de MIUI pour utiliser cette fonctionnalité. De cette façon, vous n’aurez pas à écrire sur votre mobile le fragment de texte d’un livre que vous souhaitez partager avec une autre personne. Il suffit de prendre une photo pour que le mobile le convertit en texte numérique Qu’est-ce que tu peux copier, enregistrer dans l’application de notes ou partager via des applications comme WhatsApp. Voici les étapes que vous devez suivre :

Prenez la photo du texte sur papier que vous souhaitez reconnaître. Entrez dans la galerie et ouvrir la photo en question. taper sur le bouton à trois points du coin inférieur droit. Dans le menu des options, sélectionnez « Reconnaître le texte ». Choisissez si vous souhaitez copier le texte, l’enregistrer dans des notes ou le partager via une autre application. Vous pouvez également vérifie s’il y a une erreur.

Xiaomi n’est pas une fonction innovante, car Nous l’avons déjà trouvé dans Google Photos et Google Lens. Cependant, son utilisation est désormais plus confortable pour les utilisateurs de Xiaomi, qui le trouvent intégré directement dans la galerie d’images. Vous savez, si vous souhaitez enregistrer un texte que vous avez sur papier sur votre mobile, il vous suffit de le prendre en photo et de suivre la procédure ci-dessus pour le numériser en quelques secondes.

