Astuce Google Maps: découvrez facilement le trafic habituel sur un itinéraire

Avec Google Maps, vous pouvez savoir combien de trafic il y a habituellement sur un itinéraire. Ainsi, vous pouvez facilement le découvrir.

Chaque jour, vous allez au travail ou en cours, et chaque jour vous vous retrouvez coincé sur la même route à cause de la circulation. Mais, Et si vous pouviez anticiper le trafic? Grâce à Google Maps vous pouvez le faire, et le meilleur de tous, c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Parce que l’application Google Maps vous permet connaître le trafic habituel ce qui est sur un itinéraire, donc vous savez quelle est la meilleure heure de départ selon l’heure à laquelle vous souhaitez arriver à un endroit.

Combien de trafic y a-t-il normalement sur votre itinéraire? Découvrez avec Google Maps

Normalement, Google Maps affiche le état du trafic lors de l’établissement d’un itinéraire et commencez à naviguer vers la destination. Cependant, il n’est pas nécessaire de se rendre à un endroit pour vérifier les embouteillages.

Consultez le trafic habituel dans Google Maps sur un itinéraire est simple. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez Google Maps et entrez une destination dans la barre de recherche en haut. Appuyez sur le bouton bleu en bas qui dit «Démarrer» pour afficher les détails de l’itinéraire. Maintenant, touchez l’icône à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran, puis touchez l’option «Définir l’heure de départ ou d’arrivée». Dans le menu qui s’ouvre, choisissez l’heure à laquelle vous partez habituellement pour votre destination, ou l’heure à laquelle vous devez arriver. Ensuite, appuyez sur le texte qui dit «Aujourd’hui» et choisissez une date. Il est préférable d’essayer plusieurs dates pour avoir une idée de l’état du trafic chaque jour. Pour terminer, appuyez sur Accepter puis sur « Définir ». Attendez que l’itinéraire se charge.

Lorsque vous avez terminé le processus, en bas, vous verrez un indicateur montrant le trafic typique, et le temps qu’il faut pour arriver.

Bien que les conditions de circulation puissent varier pour une raison quelconque, la vérité est que le Informations sur le trafic Google Maps Il est généralement très précis, et sera sans aucun doute d’une grande aide, en particulier lors d’un voyage vers une nouvelle destination dont nous ne connaissons pas les conditions de circulation sur l’itinéraire, ou pour rechercher un itinéraire alternatif plus rapide et avec moins de trafic pour se rendre au même endroit.

