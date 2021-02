Asttina Mandella de Drag Race UK révèle pourquoi elle était si émue après les critiques des juges | 45secondes.fr rencontre

GROSSIER!

Une autre semaine, une autre élimination choquante sur Drag Race UK. Cette fois, c’était au tour de la reine ASOS Asttina Mandella de s’éloigner après avoir perdu la synchronisation labiale contre Tia Kofi.

Asttina, de l’Est de Londres, a remporté le très convoité RuPeter Badge pour avoir remporté le premier épisode de la deuxième saison, où les reines ont été chargées de créer un look d’icône gay britannique et un look de reine de votre ville natale. Bien qu’ayant été interpellé par A’Whora pour avoir porté une veste ASOS, Asttina a remporté la victoire, tandis que Joe Black a été éliminé de la compétition après une synchronisation labiale contre Bimini Bon Boulash.

Cette semaine, le look inspiré de l’anime d’Asttina pour le défi de couture n’a pas impressionné les juges, la plaçant dans les deux derniers avec Tia Kofi. Dans un choc pour tout le monde, y compris Tia du regard sur son visage après l’annonce de la décision, Asttina a perdu la synchronisation labiale et a été expulsée de la compétition.

Drag Race UK Asttina Mandella. Image: World of Wonder / 45secondes.fr

L’épisode était un tearjerker, avec plusieurs des reines devenant émotives dans les confessionnaux et sur la piste, y compris Asttina, qui a pleuré après les critiques des juges. Nous avons rencontré Asttina le matin après son élimination et lui avons demandé ce qu’elle ressentait en regardant le moment émouvant.

«Ce dont je me souviens, et ce que je me souviens avoir ressenti, c’était … Je ne suis pas là pour ça», dit-elle. « Je n’étais pas content de moi, je n’étais pas content de ma tenue, je n’étais pas content de la journée, je n’étais pas content de tout. Mais à la fin de la journée, vous devez encore y investir 150 millions de pour cent, alors j’ai juste fait ce que j’ai fait. «

Elle a poursuivi: « Sur le podium, j’étais juste en train de bander les yeux parce que tout ce que je ressentais n’était tout simplement pas ce que je voulais vivre à ce moment-là. Donc, pour le voir, vous le revivez. »

Mais maintenant, Asttina dit qu’elle est très fière de la variété qu’elle a apportée à l’émission. « Je me suis montré sous tellement de lumières différentes. J’ai montré mon côté ombragé, mon côté tueur, mon côté comique, étant un connard. Et puis moi aussi en pleurant mes yeux, en s’effondrant. Vous avez vu le tout frickin ‘ puzzle de qui je suis, et les gens se sont réchauffés à cela, donc je suis très heureux de mon parcours dans la série. »

Ailleurs dans l’interview, nous avons demandé à Asttina ce qu’elle pensait des looks du défi de couture de la reine, quelle était la réaction à sa conversation avec Tayce sur la représentation et, bien sûr, ASOS-gate. Cela, et Asttina nommera ses collègues reines dans les catégories épicées de l’Annuaire des courses de dragsters.

Regardez l’interview complète en cliquant sur play sur la vidéo en haut de cette page ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube.

