Astroscale testera la technologie de nettoyage des déchets spatiaux avec le lancement d’ELSA-d en 2021

Une technologie qui pourrait aider l’humanité à maîtriser la croissance problème d’espace indésirable recevra un test orbital au début de l’année prochaine.

La mission ELSA-d (End-of-Life Services by Astroscale-Demonstration) sera lancée en mars 2021 au sommet d’un Fusée Soyouz du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, ont annoncé la semaine dernière des représentants de la société japonaise Astroscale.

«Nous avons maintenant le lancement dans notre ligne de mire», Seita Iizuka, chef de projet ELSA-d dit dans un communiqué . «Le programme ELSA-d démontre des capacités complexes et innovantes qui aideront les opérateurs de satellites à réaliser des options pour leurs stratégies d’élimination post-mission et à établir Astroscale comme un leader mondial sur le marché de la maintenance en orbite.

ELSA-d se compose de deux engins spatiaux qui seront lancés ensemble – un 385 lb. (175 kilogrammes) “servicer” et un 37 livres. (17 kg) “client”. La technologie de rendez-vous des sports de service et un mécanisme de capture magnétique, qui permettront tous deux de s’entraîner pendant le temps de la mission en orbite.

«Le réparateur relâchera et accostera à plusieurs reprises avec le client dans une série de démonstrations techniques, prouvant sa capacité à trouver et à accoster avec des débris», a écrit Astroscale dans le Dossier de presse de la mission ELSA-d . “Les démonstrations incluent la recherche de clients, l’inspection des clients, les rendez-vous avec les clients et l’amarrage sans et sans culbutes.”

L’objectif principal est de démontrer la technologie qui pourrait être utilisée pour désorbiter des satellites morts ou mourants et d’autres débris spatiaux. Il y a beaucoup de débris encerclant déjà notre planète, et les chiffres sont voués à augmenter à mesure que les coûts de lancement et de développement de satellites continuent de baisser et que les entreprises assemblent d’énormes constellations à large bande en orbite terrestre basse.

L’humanité doit donc commencer à s’attaquer sérieusement au problème des débris, de nombreux experts disent . Un certain nombre de stratégies potentielles pourraient être employées, notamment en s’assurant que les étages de fusées épuisés retombent sur Terre peu de temps après le lancement; exigeant que chaque satellite ait un système de propulsion qui lui permette de manœuvrer loin des collisions potentielles; et équiper les engins spatiaux de longues attaches augmentant la traînée cela les fera tomber rapidement une fois leur vie opérationnelle terminée.

L’élimination active des débris sera également une grande partie de l’image, si les plans d’Astroscale portent leurs fruits. Et l’entreprise japonaise n’est pas seule dans ses ambitions. L’année dernière, par exemple, le projet RemoveDebris dirigé par l’Université de Surrey a démontré une technique de capture spectaculaire, tirer un harpon sur une cible tout en zoomant autour de la Terre.