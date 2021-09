Astroscale signe un contrat avec Rocket Lab pour lancer sa mission de démonstration d’élimination des débris orbitaux en 2023

in

Rocket Lab a annoncé avoir signé un contrat de lancement dédié avec Astroscale Japan, une filiale d’Astroscale, pour l’élimination des débris orbitaux.

Société américaine, Rocket Lab est un leader des systèmes spatiaux et des services de lancement. Astroscale travaille sur l’entretien des satellites et la durabilité orbitale à long terme.

La fusée Electron de Rocket Lab lancera le satellite Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) depuis son complexe de lancement 1 en 2023. Le satellite a été choisi par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) pour la première phase du programme commercial de l’agence. Projet de démonstration d’enlèvement de débris (CRD2).

Le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, a déclaré que la possibilité de retirer débris spatiaux en orbite est susceptible de jouer un grand rôle dans la création d’un environnement durable pour l’avenir. Il a ajouté que la tâche est complexe, qui nécessite « une précision absolue en matière de déploiement orbital. Le Kick Stage d’Electron a démontré cette précision au cours de 18 missions, fournissant un transport dans l’espace pour placer les satellites de nos clients exactement là où ils doivent aller ».

Une fois que le Kick Stage d’Electron l’aura déployé sur une orbite précise, le satellite ADRAS-J rencontrera un morceau de débris orbitaux. Il vise à démontrer des opérations de proximité, tout en obtenant des images des débris, un corps de fusée de l’étage supérieur abandonné. L’ADRAS-J fournira également des données d’observation pour mieux connaître l’environnement des débris.

La deuxième phase de la mission vise à montrer la désorbite des débris.

Nobu Okada, fondateur et PDG d’Astroscale, a déclaré que des véhicules commercialement viables et fiables comme la fusée Electron permettront à l’entreprise de faire progresser ses services en orbite, qui sont essentiels à la croissance de l’économie et des infrastructures spatiales.

Le mois dernier, Astroscale avait déjà démontré avec succès l’élimination des débris spatiaux grâce à sa mission de démonstration des services de fin de vie par Astroscale (ELSA-d). L’ELSA-d a réussi à utiliser un système magnétique pour capturer et libérer un vaisseau spatial client.

L’inutilisé ordure artificielle tournant sur l’orbite de la Terre, également appelés débris spatiaux, présente un risque de collision avec d’autres satellites.

Astroscale n’est que l’une des nombreuses entreprises travaillant à l’élimination de ces débris. L’Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat de 86 millions d’euros avec Start-up suisse ClearSpace SA en 2020 pour ramener un gros morceau de déchets orbital sur la planète. Le Clearspace-1 devrait être lancé en 2025 pour ramener le Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), qui lui-même a été utilisé pour capturer et libérer un satellite en 2013.

