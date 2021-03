Astroscale cherche à éliminer les déchets spatiaux: votre solution? Satellites et aimants

Débris spatiaux c’est en train de devenir l’un des problèmes les plus importants de l’industrie aérospatiale et de l’exploration spatiale. Des dizaines et des dizaines de satellites sont abandonnés et grouillent en orbite terrestre après avoir terminé leurs missions. Astroscale a une idée pour les tuer: attrapez-les avec un aimant et brûlez-les dans l’atmosphère.





L’entreprise est prête à mettre à l’épreuve la technologie qu’ils ont développée ces dernières années pour éliminer les débris spatiaux. ELSA-d est le nom de votre mission de démonstration qui est prête à démarrer. Grâce à lui, un vaisseau spatial et un satellite effectueront différentes opérations en orbite pour démontrer la viabilité de la technologie.

Quelle technologie? Aimants Le vaisseau principal d’Astroscale est équipé de un aimant puissant qui agit comme une ancre. D’autre part, un satellite de test contient un module ferromagnétique qui lui permet d’être facilement ancré à l’engin spatial principal. Avec cela, la mission testera une série d’ancrages et de désamarrages avec des manœuvres spéciales pour voir ce que ce serait de capturer des satellites, de les transporter et de les lancer dans l’atmosphère terrestre.

Dans les mois à venir, le vaisseau spatial surveillera le satellite et testera son capacité à saisir le satellite et à le transporter dans l’atmosphère terrestre, où il brûlera lors de la rentrée. Après avoir effectué une série de manœuvres différentes, la mission se terminera en septembre ou octobre de cette année.

Si tout va bien, ils cherchent créer une sorte de norme pour l’industrie aérospatiale. Un standard où les satellites d’autres sociétés intègrent cette plaque ferromagnétique qui leur permet d’être confortablement couplés une fois leur durée de vie terminée. Avec cela, Astroscale pourrait les capturer et les retirer de l’orbite lorsque les entreprises le demanderaient (et le payer).

Le satellite et l’engin spatial avant d’être lancés. Via Astroscale.

L’effort pour nettoyer l’espace

Astroscale en fait elle n’est pas la seule dans ce métier. De nombreuses autres entreprises recherchent des voies et des moyens pour se débarrasser de tout ce que nous abandonnons sur l’orbite de la Terre. L’une des entreprises qui inquiète le plus les astronomes est SpaceX avec ses dizaines de satellites Starlink lancés chaque mois. Ils ont récemment conclu un accord avec la NASA pour éviter les collisions.

D’autre part, il existe des entreprises qui cherchent à mettre fin aux ordures avec des coups de feu ou des méthodes plus préventives telles que l’allongement de la durée de vie utile des satellites. Bien sûr, à certaines occasions il n’y a pas d’autre choix que de se débarrasser des déchets spatiaux, comme l’a fait récemment la Station spatiale internationale avec 2,9 tonnes de vieilles batteries.

Via | CNN

Plus d’informations | Astroscale