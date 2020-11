Astro’s Playroom se réjouit de ses critiques élogieuses dans une nouvelle bande-annonce

Demain, Playstation 5 Il atteindra les premières étagères du marché mondial. Malgré le fait que l’Espagne doit attendre le 19 novembre pour la vente de la prochaine console Sony, la plupart des pays du monde auront déjà accès à l’appareil et, à côté de lui, à plusieurs jeux vidéo. En principe, des créations comme Godfall, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Légion, parmi tant d’autres, sont quelques-uns des prénoms qui apparaissent dans l’imaginaire collectif, mais il ne faut à aucun moment oublier Salle de jeux d’Astro, les plates-formes affables de Équipe ASOBI.

Ce titre, il faut le noter, a déjà été apprécié par les membres de la presse spécialisée internationale et, grâce à son accueil agréable, ses responsables ont publié une remorque respective de la nature accolades. Cette vidéo, en plus de nous préparer à son lancement, montre également les évaluations positives qu’elle a reçues, y compris des descriptions telles que « l’excellence pure des plateformes« , »le cœur battant de la PS5« Y »jouer ne s’est jamais senti aussi bien« , entrecoupé de diverses sections de jeu que vous pouvez voir ci-dessous:

Salle de jeux d’AstroBref, il sera disponible au lancement avec PlayStation 5. Si vous voulez en savoir plus sur le travail, vous pouvez lire le nôtre une analyse du même, dont il cite la conclusion: « Salle de jeux d’Astro C’est un excellent cadeau pour tous les propriétaires d’une PlayStation 5, et le plus grand représentant du jeu que vous pouvez obtenir pour obtenir toute la technologie que l’incroyable DualSense conserve à l’intérieur. On ne niera pas, pas en vain, que cela génère une certaine peur la barre que la salle de jeux d’Astro a établie dans l’utilisation de la technologie DualSenseEh bien, la balle est maintenant sur le toit des développeurs et ce sera au fil du temps lorsque nous vérifierons à quel niveau ils vont s’impliquer et l’implémenter dans leurs jeux.« .

