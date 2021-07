Astro’s Playroom PS5 Dev Team Asobi recrute pour son prochain jeu

Le développeur le plus récemment établi de PlayStation, Team Asobi, est le studio responsable du fantastique jeu pack-in PS5, Astro’s Playroom (et, bien sûr, Astro Bot Rescue Mission). L’équipe japonaise a été très appréciée pour son petit mais puissant jeu de plateforme, et il semble qu’elle se prépare pour sa prochaine aventure.

Repérée par Gaming Route, une annonce pour un poste au sein de la Team Asobi est apparue sur LinkedIn, confirmant que le studio recrute du nouveau personnel pour son prochain projet. D’après la description du poste, il semble que le prochain match de l’équipe pourrait bien être un autre jeu de plateforme Astro Bot. L’offre d’emploi de designer fait mention d’un « jeu d’action 3D », dans lequel le candidat retenu devra « apporter créativité et humour ». Cela ressemble à Astro pour nous.

Avec la nouvelle que le développeur grandit et que son prochain jeu mettra probablement en vedette le mignon petit robot, nous espérons que l’aventure de suivi d’Astro sera d’autant plus grande. La salle de jeu d’Astro est merveilleuse, mais à peu près tout le monde veut plus du personnage et de son monde rempli de technologies. Peut-être que ce prochain match verra l’équipe Asobi offrir au bot l’excursion complète dont nous rêvons tous.

