Astrophysicien de Harvard: Il est temps de prendre au sérieux mes idées sur la technologie extraterrestre

L’astrophysicien de Harvard Avi Loeb dit qu’il a trouvé de bonnes preuves de la technologie extraterrestre dans le système solaire , et que certains autres scientifiques ne prennent pas ses idées au sérieux à cause de la «pensée de groupe».

Dans son nouveau livre « Extraterrestre: le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre « (Houghton Mifflin Harcourt), qui devrait être publié le 26 janvier, Loeb décrit comment il a atterri sur une position radicale, en contradiction avec la plupart des autres scientifiques qui se sont penchés sur la question, sur l’étrange visiteur interstellaire surnommé ‘Oumuamua – un cigare – ou objet en forme de disque qui a sifflé à travers notre système solaire en 2017.

Lorsque Oumuamua a traversé le quartier du soleil en 2017, les scientifiques ne l’ont pas très bien examiné, car il se déplaçait si rapidement. Mais même avec ces inconvénients, les observateurs ont noté plusieurs anomalies. Loeb publié un document en 2018, affirmant que les données montraient un objet peu susceptible d’exister dans la nature: un disque large et ultra-mince poussé par la lumière du soleil. Le système solaire, selon Loeb, était peut-être visité par une voile légère extraterrestre – une position qu’il a constamment défendue au cours des années qui ont suivi, alors même que la communauté scientifique au sens large a décidé que l’objet était probablement naturel.

Dans « Extraterrestrial », Loeb plaide pour l’interprétation extraterrestre de ‘Oumuamua, à son tour, répondant à l’essentiel de la communauté scientifique qui penche vers des explications plus naturelles.

«Les plus grandes anomalies d’Oumuamua, qui, selon Loeb, sont les plus importantes pour son origine extraterrestre, sont sa forme, sa brillance et la façon dont il se déplaçait.

Sans une image claire de ‘Oumuamua avec laquelle travailler, les astronomes ont dû déduire sa forme et sa taille de sa luminosité et de la façon dont sa lumière s’éclaircissait et diminuait rapidement, cycliquement en tournant. Il semblait beaucoup plus long que large et extraordinairement lumineux, les caractéristiques ne correspondant à aucun astéroïde ou comète jamais vu dans le système solaire.

Cela a conduit à deux possibilités: un objet en forme de cigare inhabituellement brillant et étroit, ou un disque un peu plus petit et extraordinairement brillant. Des recherches ultérieures ont montré qu’un disque était un peu plus probable sur la base des données, bien que la vision conventionnelle se soit penchée vers une forme de cigare, ce qui est plus facile à expliquer à l’aide de processus naturels, selon Loeb et d’autres chercheurs qui se sont penchés sur le problème.

La dernière anomalie, et celle que Loeb considère comme la plus importante, était que «Oumuamua semblait s’accélérer en s’éloignant du soleil. Une roche spatiale se déplaçant uniquement en raison de la gravité ne devrait pas faire ça, même si une comète pourrait le faire. Lorsque le soleil chauffe le côté d’une comète, du gaz jaillit de sa surface. Ce «dégazage» peut agir comme du carburant brûlant s’échappant du fond d’un moteur de fusée, poussant une comète à des vitesses plus élevées et de nouvelles directions à travers l’espace.

Mais les télescopes très précis entraînés sur ‘Oumuamua n’ont pas vu de traînée de gaz s’éloigner de l’objet, ce qui serait attendu dans le sillage d’une comète normale. Cela, combiné avec la forme probable du disque

L’appareil n’a peut-être pas été envoyé délibérément au système solaire, a-t-il écrit. Au lieu de cela, cela pourrait être le rejet d’une civilisation qui produit un grand nombre de machines qui finissent par dériver inutilement dans l’espace – l’équivalent des déchets technologiques ou des «déchets électroniques» sur Terre.

« Une bouée. Une grille de nacelles pour la communication. Des panneaux de signalisation par lesquels une civilisation extraterrestre pourrait naviguer. Lancez des bases pour les sondes. La technologie obsolète d’autres organismes vivants intelligents ou les déchets technologiques mis au rebut », a-t-il écrit. «Ce sont toutes des explications plausibles pour le mystère ‘Oumuamua – plausible parce qu’ici sur Terre, l’humanité fait déjà ces choses, bien qu’à une échelle beaucoup plus limitée, et nous envisagerions certainement de les reproduire si et quand nous explorons dans l’espace interstellaire. «

Dans les années qui ont suivi, certains scientifiques ont proposé des explications alternatives pour les anomalies d’Oumuamua. C’est peut-être un « lapin de poussière cosmique » fait d’un matériau moelleux et ultraléger et assez léger pour être poussé par la lumière du soleil comme une voile de lumière. Peut-être que c’est une comète presque pure hydrogène , libérant des molécules qui seraient invisibles aux télescopes. Loeb a vivement critiqué ces explications non extraterrestres au fur et à mesure qu’elles ont émergé, comme 45Secondes.fr précédemment rapporté . Mais il a dit à 45Secondes.fr qu’il appréciait qu’ils traitent au moins Oumuamua comme un mystère profond.

Il réserve ses critiques les plus vives dans le livre à un «établissement scientifique» engagé dans la «pensée de groupe», incarné à son avis par un article publié dans la revue La nature en 2019 par l’équipe Oumuamua de l’Institut international des sciences spatiales (ISSI). Le groupe ISSI, après des mois d’étude approfondie, a conclu qu’il était possible d’expliquer les propriétés de l’objet par des processus naturels. Il est possible, par exemple, ont-ils écrit, que ses dégagements gazeux aient craché des particules de poussière inhabituellement grosses, ce qui serait contre-intuitivement difficile à détecter pour les télescopes. Ils ont également constaté que sa brillance n’était pas aussi anormale que le suggérait Loeb. En d’autres termes: une comète étrange, mais pas une comète si étrange qu’il soit raisonnable de supposer une origine non naturelle.

Loeb a déclaré à 45Secondes.fr qu’il avait été «victime d’intimidation» pour sa position sur ‘Oumuamua. Interrogé pour un exemple, il a indiqué un article sur son livre publié le 4 janvier dans le Globe de Boston qui citait deux critiques, dont un qui suggérait que les idées de Loeb risquaient de faire passer les astrophysiciens comme des «boules de noix» (l’histoire citait un autre physicien qui a qualifié Loeb de «brillant»).

Personne n’est pareillement moqué, a-t-il dit, pour l’étude des dimensions supérieures ou de la théorie des cordes – deux idées «ésotériques» jamais observées dans le monde réel.

« Au lieu de cela, ils obtiennent des prix ou des honneurs », a déclaré Loeb, tandis que les jeunes chercheurs sont avertis de ne pas étudier les civilisations extraterrestres avancées au profit de domaines moins «tabous» qui ne nuiront pas à leur carrière. L’astrobiologie, l’étude de la vie dans l’espace, est désormais prise au sérieux en tant que domaine, a-t-il déclaré. Mais l’argent circule vers les chasses pour les signes possibles de la vie microbienne qui sont peu susceptibles de fournir une preuve de vie définitive – par exemple, les chasses coûteuses pour l’oxygène dans les atmosphères d’exoplanètes. Même si de l’oxygène est trouvé, a déclaré Loeb, cela ne prouvera pas que la vie existe sur des mondes extraterrestres, car les processus naturels produisent également de l’oxygène. Pendant ce temps, peu d’argent va à la chasse aux civilisations avancées, a-t-il dit, même si leurs signatures (comme la pollution industrielle dans leurs atmosphères) seraient plus concluantes.

«C’est pour des raisons purement psychologiques», a-t-il dit, ces raisons étant les tabous qu’il a dit exister contre la chasse aux civilisations extraterrestres.

